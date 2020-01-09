Почти миллион просмотров за четыре часа: Блогер станцевала тверк в торговом центре Сочи ради лайков

Известная своими сексуальными танцами блогер из Челябинска снова в деле! Не так давно 21-летняя Анастасия Малышева перебралась к Черноморскому побережью - теперь девушка живет в Сочи. Свое любимое дело - тверк - разумеется, не оставила.

На своей странице она опубликовала новое зажигательное видео. Ролик она записала в одном из торговых центров курорта, где выбирала людные места и следила за реакцией посетителей.

Для своего откровенного танца блогер выбрала достаточно скромный наряд, обнажив лишь живот. Стоит сказать, в ее инстаграм-аккаунте есть видео в более сексуальных нарядах. Как правило, для своих публичных выступлений Анастасия выбирает о-очень обтягивающую одежду или короткие шорты, позволяющие разглядеть ее фигуру. И погода за окном ее абсолютно не смущают!

Блогер в сексуальном наряде станцевала тверк в торговом центре Сочи Видео: instagram.com/dance_malyshka_offi.

С момента публикации прошло четыре часа - короткий ролик с тверком набрал почти (!) миллион просмотров, ее сексуальные движения не оставили равнодушными никого. Вот только восторженных комментариев к сексуальным движениям танцовщицы да и сам перфоманс вызвал волну негодования:

- Понаедут и давай попой трясти! Это лишнее, не всем понравятся такие выходки, все люди разные.

- Позорище! И позор тем, кто не подошел и по шее ей не дал!

Но все же нашлись те, кто блогера поддержал.

- Пусть пляшет, кому мешает?! - написал один из комментаторов, добавив, чтобы в следующий раз девушка заранее сообщила, когда планирует выступить.

СПРАВКА «КП»

Тверк - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

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