Стала известна возможная причина массовой гибели медуз в Анапе

О том, что медузы стали массово погибать у берегов Анапы, стали замечать местные жители во время прогулок по побережью. Подходя к воде, люди увидели - Черное море превратилось в настоящий кисель (так много было медуз).

Ученые решили, что причиной этого явления стали температурные качели. Небывалые высокие температуры в декабре привели к активному размножению медуз. А затем в январе произошло резкое похолодание, на море был штормовой ветер, который и погубил морских обитателей.

Правда, старожилы говорят - на курорте такая погода хоть и бывает редко, но все подобные явления в море замечают каждый год.

Замначальника краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь о массовой гибели медуз 00:00 00:00

А вот замначальника краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь считает, что медузы просто потеряли ориентацию из-за течения.

- Конечно, эту ситуацию должны оценить биологи. Что касается природных факторов - учитывая то, что сейчас у нас западные ветры, медуз могло просто вынести течением на берег, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. - Такая версия возможна, если исключены отравления или какие-то другие причины.

По словам Андрея Бондаря, никаких резких смен температур в воде не было.

Массовая гибель медуз в Анапе.

- Как правило, охлаждается поверхностный слой, при его остывании он становится тяжелее и опускается на дно. На глубинах 50-70 метров температура в течение года не меняется, живность, которая обитает там, хорошо себя чувствует и летом, и зимой. Поэтому температурные скачки не могли привести к гибели медуз, - добавляет Андрей Бондарь. - Скорее всего течение слишком близко подошло к берегу, а сильное ветровое волнение вышвырнуло их на берег.

Однако окончательные выводы в этом вопросе смогут сделать специалисты после экспертизы погибших медуз.