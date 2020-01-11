В Краснодаре в бездомного пса всадили больше 100 пуль и оставили умирать

Такой жестокости со стороны людей краснодарские ветеринары не припомнят. Бездомный пес чудом выжил после того, как его расстрелял живодер. Причем, на собаку, судя по всему устроили фирменную охоту. Тело животного неизвестный догхантер прошил целой очередью из пуль. А затем ушел, оставив пса умирать...

- На прием пришла девушка, которая обнаружила собаку в районе Вишняковского рынка. Она некоторое время наблюдала за псом - ее насторожило, что животное лежит и не двигается, рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» врач-ветеринар клиники «Биосфера» Наталья Федосеева.

Фото: instagram.com/natali_vetdoc

Девушка подумала, что собаку сбила машина, потому и обратилась за помощью к врачам. При осмотре никаких повреждений не обнаружили, кровью пес не истекал.

Фото: instagram.com/natali_vetdoc

- Взяли анализы - показатели не завышены, сделала УЗИ - внутренние органы целы. Тогда решили отвезти на рентген, - продолжает Наталья Федосеева. - Тело собаки буквально изрешетили - металлическая дробь, кажется, была повсюду - в грудной клетке, в брюшной полости, в районе позвоночника. Сколько раз в нее стреляли, сказать сложно. Мы начали считать все пули, когда цифра перевалила за (!) 100, мы сбились!

Собаке сделали ренгтен и обнаружили 100 пуль Видео: instagram.com/natali_vetdoc.

На данный момент собака не ходит - после случившегося ее трясет. Потому сейчас ветеринары пытаются стабилизировать ее состояние.

- Так как дробь сделана, скорее всего, из свинца, может начаться отравление тяжелыми металлами. Ко всему прочему мы не можем провести диагностику МРТ, так как пули будут "выстреливать" из тела из-за волнового биополя, - объясняет врач. - Конечно, необходимо извлечь хотя бы часть пуль, но мы понимаем, что все их вытащить будет просто невозможно - собака может умереть.

Изрешеченную пулями собаку пытаются стабилизировать Видео: instagram.com/natali_vetdoc.

Девушка, которая нашла собаку, написала заявление в полицию и сейчас ждет звонка от участкового.

Но самое страшное, что жестокий случай повторился, правда, в другом районе Краснодара - на Энке.

Надежда взяла кошку к себе домой. Фото: instagram.com/minivselennaya_v_macrocosmose

- Я нашла кошку вечером на улице Дзержинского, 195, когда шла с работы. Подумала, что наверное, пушистик попал под машину, потому что ходить она не могла. Отвезла в ветклинику, сделала рентген и вижу на снимке - 11 пуль! - рассказывает «КП» - Кубань» Надежда, которая обнаружила кошку. - Ночью ее экстренно прооперировали, вытащили одну или две пули. На 15-е число запланирована еще одна операция на бедре. Врач сказал, что пули от травматического пистолета или «воздушки». Я забрала ее к себе домой, но ветеринары не обещают, что она сможет ходить. Сейчас она встает только на передние лапы, задние тащит за собой.