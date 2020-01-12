На Кубани мужчина на камеру признался в убийстве, которого не было, а жители требуют взять его под стражу

С 6 на 7 января в Славянском районе Кубани местный житель Михаил М. со своей знакомой выпивал у нее дома. За количеством спиртного никто не следил, поэтому из-за сильного опьянения оба отключились. Утром мужчина обнаружил, что его подруга не дышит. От беспамятства Михаил предположил, что мог сам ее убить.

- Я ее задушил, а когда пришел в себя, вытащил труп за дом, бросил в канаву. Затем вызвал такси и уехал, - сознался в содеянном на допросе Михаил.

Видео с допроса..

По его словам, фамилии женщины он не знает. Причину убийства мужчина назвать не смог, версию изнасилования исключил.

Однако позже, по результатам посмертной судебно-медицинской экспертизы, стало известно, что у женщины просто остановилось сердце, не выдержав нагрузки от выпитого спиртного. В связи с этим, по данным СМИ, СК РФ принял решение отпустить из-под стражи предполагаемого «убийцу», мотивируя решение отсутствием необходимых улик.

Однако видеоролик с допроса разлетелся по соцсетям. Местные жители не верят экспертизе и требуют мужчину взять под стражу. По их словам, которые цитируют СМИ, на теле женщины были ссадины и кровоподтеки, лицо в синяках. Погибшая была без нижнего белья, верхнюю одежду обнаружили в мусорке.

У местной администрации жители устроили митинг. Фото: bloknot-krasnodar.ru.

11 января жители поселка Рисовый устроили митинг на площади возле местной администрации. Около 100 человек скандировали, что не согласны с решением СК и требуют продолжения расследования дела.

Официальных комментариев по делу пока нет.