2020-01-10T18:01:55+03:00
Общество

Туристический поезд в Гуамском ущелье арестовали после проверки прокуратуры

О том, когда узкоколейка заработает снова, неизвестно
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Еще месяц назад поезд работал для туристов. Фото: instagram.com/yulia01rusЕще месяц назад поезд работал для туристов. Фото: instagram.com/yulia01rus
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Гуамское ущелье поражает своей красотой. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы насладиться живописными пейзажами и, конечно, прокатиться на поезде вдоль реки Курджипс между скалами. Вот только сейчас сделать это невозможно - по словам туристов, состав опечатан.

Как оказалось, дело не в долгах. Решение Апшеронский районный суд вынес по иску прокуратуры. Проведенная проверка выявила множество нарушений пожарной безопасности.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

- Судебные приставы Апшеронского района приостановили деятельность ряда объектов, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - Приставы запретили эксплуатацию переданных «Апшеронск-Лагонаки» тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, а также объектов на территории памятника природы Гуамское ущелье. В частности, домик для приезжих с пристройками и навесами, две будки обходчиков, расположенных у входа в ущелье.

Как только собственник устранит нарушения, поезд будет курсировать по дороге как и прежде, а туробъекты снова начнут свою работу.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

СПРАВКА «КП»

Проложили дорогу в начале XX века для вывоза леса из поселка лесорубов Мезмай. Тогда построить автомобильную дорогу в обход было сложно. Но со временем узкоколейка утратила значение, став просто туристическим аттракционом.

Поезд курсирует от Гуамки до станции и кафе, а затем возвращается обратно. Таким образом, можно проехать около 1,7 км.

Ранее можно было добраться по ней и до Мезмая, но из-за обвала в 2011 году сообщение прервалось. О том, будет ли оно восстановлено, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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