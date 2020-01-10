Туристический поезд в Гуамском ущелье арестовали после проверки прокуратуры

Гуамское ущелье поражает своей красотой. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы насладиться живописными пейзажами и, конечно, прокатиться на поезде вдоль реки Курджипс между скалами. Вот только сейчас сделать это невозможно - по словам туристов, состав опечатан.

Как оказалось, дело не в долгах. Решение Апшеронский районный суд вынес по иску прокуратуры. Проведенная проверка выявила множество нарушений пожарной безопасности.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

- Судебные приставы Апшеронского района приостановили деятельность ряда объектов, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - Приставы запретили эксплуатацию переданных «Апшеронск-Лагонаки» тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, а также объектов на территории памятника природы Гуамское ущелье. В частности, домик для приезжих с пристройками и навесами, две будки обходчиков, расположенных у входа в ущелье.

Как только собственник устранит нарушения, поезд будет курсировать по дороге как и прежде, а туробъекты снова начнут свою работу.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

СПРАВКА «КП»

Проложили дорогу в начале XX века для вывоза леса из поселка лесорубов Мезмай. Тогда построить автомобильную дорогу в обход было сложно. Но со временем узкоколейка утратила значение, став просто туристическим аттракционом.

Поезд курсирует от Гуамки до станции и кафе, а затем возвращается обратно. Таким образом, можно проехать около 1,7 км.

Ранее можно было добраться по ней и до Мезмая, но из-за обвала в 2011 году сообщение прервалось. О том, будет ли оно восстановлено, неизвестно.