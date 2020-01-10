Краснодар, Новороссийск и Сочи попали в рейтинг городов-«матерщинников»

Чистотой речи жителей российских городов озаботились в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Именно они провели исследование распространенности ненормативной (обсценной) лексики. Площадками для опросов стали города с населением не менее 250 тысяч человек.

Обычным горожанам на улице сотрудники ВУЗа подходили с вопросом: «Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?».

В Краснодаре и Сочи 22 процента жителей ответили утвердительно. То есть в их окружении матом разговаривают часто. В Новороссийске так считают чуть меньше - 20 процентов жителей.

Рейтинг городов-"матерщинников"

Надо сказать, что кубанские города по показателю "нечистоплотности" речи отнюдь не лидеры. Больше всего голосов в пользу матерщины набрали Владивосток (30%), Нижневартовск(25%), Новосибирск(25%), Хабаровск(23%), Сургут(23%).

Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Эксперты финансового университета напрямую связывают эти показатели с уровнем жизни населения и с экономическим развитием территорий. Хотя и не без исключений.

- Есть довольно значительное число территорий, где нецензурная речь сочетается с высокими доходами граждан, - подытожил руководитель проекта, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доцент экономических наук Алексей Зубец.

Более того, "матерящиеся" города, оказывается, лучше откликаются на инициативы и активны в организации собственного бизнеса. А значит, потенциально экономически более привлекательны, чем "культурные" города.