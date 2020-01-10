Иван Игнатьев мог покинуть «Краснодар» из-за проблем с наркотиками

Выпускник академии ФК «Краснодар», 21-летний нападающий Иван Игнатьев в самом начале 2020 года покинул альма-матер и перешел в казанский «Рубин». Не успел игрок еще приступить к тренировкам, как вокруг его персоны появились неприятные слухи.

- «Краснодар» попрощался с Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками. При этом, Игнатьеву давалось много шансов, но он сам виноват, - сообщает паблик «Мутко против».

Футболисту припомнили инцидент, произошедший на сборах «быков» летом 2018 года, когда он в компании нескольких одноклубников якобы покинул тренировочную базу, нарушив режим, и пропустил утренний медосмотр.

Сообщения о нарушении Иваном Игнатьевым режима появлялись и в марте. Ему приписывали неявку на тренировку после 8 марта.

- Все было хорошо до осени 2019 - у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена - в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали, - сообщает «Мутко против».

Никаких подтверждений этим слухам нет. Последний раз Игнатьев оказался в центре скандала, когда отказался подписать новый контракт с «Краснодаром», посчитав его условия недостойными. После этого Ивана отправили во вторую команду, а вскоре конфликт урегулировали и соглашение все же было подписано.

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев тогда рассказал, что за молодым футболистом появились заинтересованные люди, которые стали подсказывать ему как вести переговоры и какие выдвигать требования.

- Вложили в него душу, воспитывали семь лет, а он рассказывает, какой должна быть зарплата, - сетовал Мусаев.

После этого скандала Иван Игнатьев не выпадал надолго из обоймы основной команды, но своей игрой болельщиков и тренерский штаб не впечатлял. В недавнем интервью блогеру Евгению Савину нападающий рассказал о том, что мечтает играть в Европе.

Интересно, что слухи о вредных привычках Игнатьева появились после его перехода в «Рубин», который в межсезонье возглавил Леонид Слуцкий. По некоторым данным, переход нападающего из «Краснодара» обошелся казанскому клубу в 7 миллионов евро, кроме того «горожане» получат 20% от последующей продажи игрока. Вряд ли бы такую сумму заплатили за футболиста со столь серьезными проблемами с дисциплиной.

– Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но на самом деле надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить, в чем кроется ее основная причина, и от этого уже отталкиваться, – сказал Леонид Слуцкий в интервью Sport24.