2020-01-10T21:04:09+03:00
Происшествия

Был босой: в Краснодаре ищут родственников покончившего с собой у кафе старика

В кармане у мужчины была только обложка на паспорт, документов не нашли [осторожно, шокирующее фото]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Возле кафе этого мужчину видели последний раз живым. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюВозле кафе этого мужчину видели последний раз живым. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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За жизнь пожилого пациента, которого привезли в больницу с резаной раной шеи и пулевым ранением живота, медики боролись в карете скорой помощи. Но спасти мужчину так и не смогли - он скончался по дороге в клинику. О погибшем врачи сообщили в полицию - так положено, когда поступают люди с криминальными травмами. А уже из УВД дело передали в Следком.

- В ходе следственно-оперативных действий выяснилось, что мужчина покончил с собой, - рассказал сайту "КП"-Кубань" руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - Он пришел к кафе на улице Мира босиком, в одних носках, при себе у него был нож и старый обрез охотничьего ружья. Номера на оружии сбиты, поэтому установить его владельца не удается. Документов у мужчины, которому на вид 80-85 лет, не было. В его кармане нашли только обложку от паспорта, в которой лежала записка: "Родственников у меня нет".

Если кто знает этого человека, звоните по номеру 02 или по телефону: (861)267-52-25. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Если кто знает этого человека, звоните по номеру 02 или по телефону: (861)267-52-25. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Все это случилось вечером 7 января. Как мужчина пытался покончить с собой видели очевидцы, они и вызвали скорую и рассказали следствию, как все происходило. А старик в итоге от полученных травм скончался по дороге в больницу. С собой у него не было не только документов, но и мобильника.

Сейчас следователи ищут родственников старика, или тех, кто с ним был знаком.

- На вид ему 75-85 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы седые редкие, глаза - голубые, - рассказывает следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Коротин. - На момент обнаружения был одет в черную кожаную куртку на молнии, зеленую пиксельную куртку, коричневый вязаный свитер, тканевые темно-коричневые брюки с черным кожаным ремнем и темно-синие носки, обуви на нем не было. Так же при себе имел черную тряпичную сумку. Рядом с местом ЧП нашли и черную шапку, в которой передвигался этот мужчина.

Неизвестный мужчина в карете скорой помощи. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Неизвестный мужчина в карете скорой помощи. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи проводят проверку по факту гибели старика и просят позвонить но номеру 02 или по телефону: (861)267-52-25 тех, кто его знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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