«Довел до истощения и продал за 500 рублей»: изможденную собаку спасают в Новороссийске

Сколько дней не кормил свою породистую собаку - стаффордширского терьера житель Новороссийска, никто не знает. Животное сейчас похоже на скелет, обтянутый кожей. Кроме сильного истощения у Даны – так зовут собаку, - еще и отит и проблемы с почками.

- Дану мы увидели в одном из дворов Новороссийска, - рассказывают зооволонтеры. – Она жила на улице, постоянно лежала и не вставала. Смотреть на нее было очень жалко – одни кости. Мы разместили в сети фото собаки, чтобы найти для нее нового хозяина. Но после того, как ее владелец узнал, что по всему интернету выставлены фото его собаки и написано, что хозяин алкоголик, отказался отдавать кому-либо Дану. Даже кричал: «Пускай сдохнет, никому не отдам». А когда ему дали 500 рублей, тут же разрешил забрать ее.

Собака была сильно истощена

Собаку надо было срочно спасать! Еще несколько голодных дней и она могла умереть. Волонтеры кинули клич в соцсетях. На призыв откликнулась мать четверых детей Ирина. Ее семья живет в частном доме, в котором уже есть две собаки – питбули. Одного из них четыре года назад Ирина тоже подобрала на улице и тоже спасала от сильного истощения.

- Но Дана выглядит просто ужасно, - рассказала сайту «КП»-Кубань» Ирина. – На фотографиях, которые я видела, она была очень худая – одни кости. Но когда ее привели к нам домой, я расплакалась – Дана очень плохо выглядит. Она еще худее, чем на фото. А я не пойму, как можно было довести собаку до такого состояния! Когда мы ее взвесили, она весила всего 9 кило. Мои собаки, которые примерно одной породы с Даной, весят по 45 кг каждая.

Когда Ирина показала собаку ветеринару, выяснилось, что Дана - дама в возрасте. Ей примерно 12 лет. Стаффордширскому терьеру прописали лечение и специальный корм для истощенных собак. Но Айболиты пока не дают никаких прогнозов.

Истощенную собаку спасают в Новороссийске.

- Когда Дану принесли в дом – она не могла ходить, настолько была истощена, мы поставили ей миску с кормом, и она тут же на него набросилась, - рассказывает Ирина. – Первые пару дней она просто лежала и не вставала, а на третий уже начала ходить. Видно, что она боится, что ее снова выкинут на улицу – постоянно ходит за мной. Бывает, сижу на кухне, а Дана заглядывает, будто проверяет, на месте ли я. И, увидев, снова идет на свое место.

Дана после нескольких дней в новом доме - стала подниматься на лапы

А еще предыдущий хозяин довел собаку до того, что вся ее кожа покрылась струпьями.

- Мы мажем ее мазью, каждый день Дана сидит в тёплой воде и ей это очень нравится, ей так легче, - говорит Ирина. - Но как бы мы не отмывали ее, особенно по утрам она сильно пахнет гнилью и все время просит есть.

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