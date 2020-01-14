День открытых дверей-2020 в вузах Краснодара: Стало известно расписание встреч

Зимний сезон - самое неопределенное время для одиннадцатиклассников. Пока одни школьники точно знают, кем хотят быть и вовсю готовятся к ЕГЭ, другие устали отводить взгляд, как только слышат вопрос «Куда ты поступаешь?». Времени на раздумья остается все меньше. Чтобы поскорее определиться с будущей профессией, лучше всего сходить на экскурсию в будущую альма-матер. «Комсомолка» узнала, где и когда планируется День открытых дверей 2020 года в вузах Краснодара.

На таких встречах выпускники вместе с родителями смогут узнать о направлениях подготовки, встретиться с преподавателями и деканами факультетов, получить полную информацию о поступлении, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в одном из краснодарских вузов.

ВАЖНО!

Как правило, заранее записываться на такие встречи нет необходимости, но лучше всего приехать заранее, чтобы занять места. Не лишним будет захватить паспорт или водительские права — вход во всех университеты только по предъявлению документов.

КОНКРЕТНО

День открытых дверей в КубГАУ

Адрес: ул. Калинина, 13

Телефон приемной комиссии: 8 (861) 221-58-18

День открытых дверей пройдет 25 января в 10:00.

- Приглашаем старшеклассников и их родителей на встречу, которая пройдет в корпусе факультета зоотехники. После выступления с ректором, все факультеты вуза проведут экскурсию для школьников, - уточнили в приемной комиссии университета.

День открытых дверей в КубГТУ

Адрес: ул. Красная, 135.

Телефон приемной комиссии: 8 (861) 255-84-01

День открытых дверей пройдет 26 января с 09:00 до 13:00. Встреча с врио ректора вуза - в 10 часов.

- Абитуриенты и их родители смогут узнать об особенностях приемной кампании 2020 года, направлениях подготовки вуза, пообщаются с руководством КубГТУ: директорами институтов, колледжа, заведующими кафедрами, - говорят в университете. - Желающие смогут записаться в группы для подготовки к сдаче ЕГЭ и внутривузовских экзаменов для поступления в КубГТУ, а также на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ.

Кроме того, школьники смогут посетить экспозиции институтов КубГТУ и получить подробную консультацию по любой специальности и направлению подготовки.

КСТАТИ

В КубГТУ начался цикл бесплатных воскресных лекториев по предметам вступительных испытаний в вуз. Занятия проходят с 10:00 до 13:00 в учебном корпусе КубГТУ на улице Красной, 135. Посещение бесплатное. Первый лекторий по математике состоится 19 января.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (861) 274-65-71.

День открытых дверей в КГИК

Адрес: ул. им. 40-летия Победы, 33

Телефон приемной комиссии: 8 (861) 257-76-28.

День открытых дверей в Краснодарском государственном институте культуры запланирован на 25 января в 11:00.

День открытых дверей в КГУФКСТ

Адрес: ул. Буденного, 161

Телефон приемной комиссии: 8 (861) 255-35-17

Встречи с представителями факультетов в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма проходят каждое третье воскресенье месяца. Начало в 12:00.

Адрес: ул. Буденного, 161

Телефон приемной комиссии: 8 (861) 255-35-17.

День открытых дверей в Краснодарском университете МВД РФ

Адрес: ул. Ярославская, 128

Телефон приемной комиссии: 8(861)258-32-31, 8(861)-258-24-64.

Для школьников, желающих обучаться в этом вузе, День открытых дверей устраивают 14 марта. Начало в 11:00.

НА ЗАМЕТКУ

На что обратить внимание абитуриентам в День открытых дверей:

Лицензии и аккредитации

Наличие этих документов должно быть у всех без исключения вузов - как государственных, так и частных. Лицензия, как правило, выдается на пять лет и дает право учебному заведению осуществлять прием на ту или иную специальность. А свидетельство об аккредитации подтверждает, что вуз имеет право выдавать дипломы гособразца.

Материально-техническая база

Разузнайте в приемной комиссии о техническом оснащении учебных аудиторий и кабинетов. Выясните, есть ли в вузе научные лаборатории, спортзалы и студии для практики - постигать азы профессии лучше не только в теории.

Военная кафедра

Актуально, разумеется, только для парней-абитуриентов. Некоторые вузы имеют военные кафедры. Их суть заключается в том, что помимо основной специальности у вас есть возможность получить еще и военную профессию. После окончания вам будет присвоено звание офицера, сержанта или солдата запаса. При этом главное преимущество - освобождение от прохождения обязательной воинской службы. Вас могут только призывать на военные сборы, которые чаще всего длятся не больше месяца.

Коммерческое обучение

Узнайте условия поступления на платное обучение. Для многих это спасение, если не получилось на бюджет. Однако сам факт такого типа взаимоотношения с вузом не означает, что студента не могут отчислить, например, за неуспеваемость с учащимся легко могут попрощаться. Поэтому стоит заранее выяснить возможность возвращения денег, изучить устав вуза.

Преподаватели

Количество педагогов в вузе не имеет значения, а вот их учебные степени и звания - лицо университета и один из показателей его престижности.

Месторасположение

Зачастую главные корпуса учебных заведений находится в центре города, а занятия у студентов проходят в аудиториях где-нибудь на окраине. Поэтому не поленитесь сразу же выяснить в приемной комиссии, где расположена учебная часть института и где территориально предстоит учиться.