2020-01-14T11:58:17+03:00
Общество

Крещение-2020 в Сочи: на курорте определили 12 мест для купаний

Крещенские купания в Сочи пройдут в Черном море, реках и источниках
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Крещение в Сочи 2020: места купанийКрещение в Сочи 2020: места купанийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Православные верующие Сочи готовятся отметить Крещение Господне. В этом году для традиционных купаний будут подготовлены 12 мест во всех четырех районах курорта. Обряды омовения пройдут в водах Черного моря, реках и источниках.

- С центре Сочи местом крещенских купаний станет пляж Ривьера. В Адлерском районе в этом году купель у Троице-Георгиевского женского монастыря организована не будет. Верующие смогут пройти обряд на территории храма Успения Пресвятой Богородицы или на пляже Чайка, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

19 января во всех храмах города Сочи с 8:30 пройдут праздничные литургии и освящение воды.

На Крещение в Сочи в 2020 году подготовят 12 купелей

Адлерский район

Пляж «Чайка» - 18 января с 23 часов.

Село Высокое, Храм Успения Пресвятой Богородицы – 18 января с 22 часов.

Хостинский район

Пляж «Кристалл» - 19 января с 10 часов.

База отдыха «Благое», река Сочи – 19 января с 14 часов.

Центральный район

Пляж «Ривьера» - 18 января с 23 часов.

Лазаревский район

Река Псезуапсе, район гостиницы «Багратион» - 18 января с 23:40.

Пляж микрорайона Головинка – 19 января с 12 часов.

Источник в селе Солохаул – 18 января с 23 часов, 19 января в течение дня

Микрорайон Каткова Щель, река Чухукт – 18 января с 23 часов.

Дагомыс, район Корыта – 19 января в 11 часов.

Лазаревское, озеро Дивное – 19 января с 13 часов.

Совет-Квадже, храм священномученика Иосифа Астраханского – 18 января с 23:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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