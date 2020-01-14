2020-01-14T12:53:31+03:00
Происшествия

«Отключились мгновенно»: родители троих маленьких детей задохнулись в машине, решив уединиться и послушать музыку

Жителей Кубани теперь просят помочь вырастить двух их дочерей и грудного сына
Ева МУР@kp_kuban
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Михаил и Сусанна погибли в ночь перед РождествомМихаил и Сусанна погибли в ночь перед Рождеством
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Трагедия произошла в ночь перед Рождеством, с 6 по 7 января, в станице Динской в 40 километрах от Краснодара. 33-летний Михаил и его 30-летняя супруга Сусанна уложили детей — 5-летнюю Ангелину, 3-летнюю Свету и 11-месячного Мишеньку, а сами пошли в их новенькую «четырнадцатую». Настало их время.

- Чтобы мелких не разбудить, они пошли, как школьники, в машину музыку послушать, - рассказывает «КП» - Кубань» брат Михаила Василий Цыганок.

С детьми на всякий случай тоже подстраховались — приглядывать за спящими мальцами осталась сестра Сусанны Елена. Никто даже подумать не мог, что спустя буквально несколько часов она судорожно будет искать свидетельства о рождении крошек, чтобы их не забрали в детдом.

Мишу и Сусанну в гараже обнаружил сосед.

- Он пошел покурить, кажется, слышит музыка играет в машине и дымит из закрытого гаража, - старается говорить хладнокровно брат. - Поднял всех на уши дома. Так их и нашли.

Самому маленькому в семье Цыганок - 11 месяцев

Самому маленькому в семье Цыганок - 11 месяцев

Медики сделали однозначный вывод — отравление угарным газом.

- Двух минут достаточно в закрытом помещении, чтобы перестать чувсвовать запах. А потом человек просто отключается. Так нам врачи объяснили, - поясняет Василий.

Но сейчас им, говорит родня Михаила и Сусанны, горевать некогда. Нужно срочно спасать детей — в одночасье они лишились обоих родителей и средств к существованию.

- Они плачут все время. Девочки старшие уже же все понимают. Мы, естественно, не говорим, что родители умерли. Для них они уехали срочно, - продолжает Василий.

Дочки до сих пор ждут маму и папу

Дочки до сих пор ждут маму и папу

Опеку решили оформить на сестру Сусанны Елену. Вместе со своими детьми теперь у нее их — пятеро.

- Решили, что так будет лучше. Она детям мать напоминает.

Районные СМИ уже обратились к местным жителям, оказать помощь семье — кто чем может.

- В феврале необходимо всех троих деток везти на полное обследование в краевую больницу. Это обязательное условие усыновления, - говорит брат Михаила.

С похоронами молодой пары обещали помочь в бюро ритуальных услуг, где, как на грех, трудился Михаил Цыганок.

Если вы тоже хотите помочь семье пережить горе, то можете направлять деньги по номеру банковской карты Василия Александровича Цыганка - 4276 3000 3938 9120. Или обратиться в редакцию "КП" - Кубань": телефон 8861992-7-992, e-mail kuban@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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