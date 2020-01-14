2020-01-14T14:32:23+03:00
Происшествия

«Она слишком громко плакала!»: пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета в поезде

Сейчас ребенок находится в больнице, а ее старшую сестру поместили в социально-реабилитационный центр [видео]
Евгения СОРОКА
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Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Этот ужасный случай произошел в пассажирском поезде, который ехал из Симферополя в Москву. Когда состав приближался к станице Крымской в Краснодарском крае дежурная по станции позвонила полицейским. По телефону женщина сообщила, что к поезду срочно требуется наряд полиции и бригада медиков.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД России по ЮФО.

Как оказалось, все произошло ночью, когда все пассажиры уже спали. В одном из купе в это время распивала спиртное 36-летняя женщина из Воронежа со своим любовником. Вместе с матерью ехали ее 7-летняя и 10-месячная дочери.

В какой-то момент изрядно перебравшую женщину стало бесить, что ее ребенок плачет. Капризы грудной девочки долго терпеть она не смогла, в итоге взяла ее на руки и вынесла из купе.

Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.

- После чего женщина бросила ребенка на лестницу между этажами вагона, - уточняют в УТ МВД России по ЮФО.

Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения. На видео отчетливо видно, как женщина выходит из купе в неглиже. За руку она тащит свою маленькую дочь, следом за ней вышел сожитель и девочка постарше. По всей видимости, они хотели остановить пьяную мать, но не успели. Женщина выкинула ребенка как игрушку. Ударившись, малыш упал на пол. Девочку тут же подняла старшая сестра.

Малыш сильно ударился. Фото: кадр из видео.

Малыш сильно ударился. Фото: кадр из видео.

- Уже на следующей станции семью сняли с маршрута и доставили в дежурную часть, - говорят в полиции. - Младший ребенок сейчас находится в центральной районной больницы, а старший - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

На женщину составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

- Дети находятся со своими законными представителями. Но в органы опеки Воронежа отправлено сообщение об этом инциденте, - добавляют в УТ МВД России по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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