В Динской инвалиды добираются к нотариусу… ползком

Неприятный инцидент произошел в станице Динской. Местная жительница привезла своего дедушку-инвалида в нотариальную контору, что на улице Красной. У пожилого мужчины проблемы с ногой, поэтому подниматься по высоким ступенькам ему край как тяжело.

– Нам всего-то нужно было расписаться в одном документе, – рассказала внучка изданию «РВС». – Мы попросили специалиста, чтобы он вышел к нам, так как не смогли разобраться, как пользоваться пандусом.

Но в ответ, по ее словам, получили отказ: «На улице такие дела не решаются, поднимайтесь потихоньку». Пожилому инвалиду пришлось ползти по ступенькам, помогая при этом руками.

В нотариальной конторе местным журналистам пояснили, что рядом со ступеньками, на самом деле, не пандус, а лифт. Причем, не работающий (интересно, давно?).

– Мы обязаны организовывать техосмотр этого лифта, – рассказала нотариус Лариса Фомина. – Сейчас прошло только несколько рабочих дней. Но мы уже подали заявку и ждем специалиста, который даст разрешение на эксплуатацию.

По словам нотариуса, лифт будет работать только тогда, когда будет уверенность в том, что он безопасен. А по поводу того, что специалист не вышел на улицу к клиентам, пояснила, что процедура «должна была проходить под тайной совершения нотариального действия».

Лариса Фомина также рассказала, что сейчас есть возможность за определенную сумму вызвать нотариуса на дом. А лифт обещают запустить к концу января.