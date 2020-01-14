«Это все стеб!»: На Красной Поляне лыжник ради шутки сбил сноубордиста и сломал ему ключицу

Этот инцидент произошел на горнолыжном курорте «Роза Хутор» 13 января, однако придать огласке случившееся пострадавшие решили только на следующий день. По их словам, около 15:00 21-летний Федор Миронов вместе со своим 47-летним отцом Эдуардом катался на трассе «Лабиринт».

На Красной Поляне лыжник ради стеба покалечил сноубордиста.

Сноубордист снимал свой спуск на экшн-камеру. В какой-то момент технику из рук выхватил лыжник, который на огромной скорости проезжал мимо. Проехав вперед, парень тут же остановился и с улыбкой на лице отдал устройство отцу сноубордиста.

На Красную Поляну 21-летний Федор приехал вместе с отцом Эдуардом.

- Это все стеб! - с улыбкой на лице начал разговор хулиган. - Зато видео отличное получится... Я так делаю иногда, чтобы крепче держали.

Все это время камера продолжала писать видео. Сразу после того, как неизвестный лыжник умчал, Федор упал на снег, почувствовав боль. Шутка оказалась неудачной и закончилась больничной койкой для сноубордиста. Врачи диагностировали у него перелом ключицы со смещением. Ему требуется операция.

После этого родные и друзья Федора придали огласке неприятный инцидент, чтобы найти виновника. Долго искать его не пришлось. Виновник, профессиональный фрирайдер Сергей Булеев, сам вышел на связь. Более того, встретился с пострадавшим и записал с ним видео.

Неудачно пошутивший лыжник извинился перед пострадавшим парнем Видео: instagram.com/buleev.ski.

- Я вчера сотворил то, что никогда не должен делать профессионал, - начал парень. - Ехав по склону, я увидел Федора, снимающего на камеру видео. В момент приближения решил по-доброму, шутя, выхватить у него ее и снять веселый ролик. После этого Федор упал и получил травму. Я остановился, извинился перед его отцом и его сыном. В видео этот фрагмент не попал, но я предложил оставить свой номер телефона, мало ли что случилось.

Как оказалось, неудачно пошутил над парнем профессиональный фрирайдер Сергей Булеев.

Но, как говорит Сергей, последовал отказ, ему велели ехать дальше. Утром на следующие день он увидел жуткое видео в соцсетях.

- Я приношу свои извинения Федору и его семье за испорченный отдых и травму. Я обязуюсь оплатить лечение парню, - сказал Сергей Булеев. - Я всегда пытался уберечь туристов от травм на горнолыжных склонах и учил соблюдать правила.

Федор неделю назад отпраздновал юбилей.

КОММЕНТАРИЙ КУРОРТА

- Пострадавший обратился с соответствующим заявлением в органы внутренних дел, сейчас ведется доследственная проверка. Службы «Роза Хутор» оказали содействие в установлении личности райдера, который своими агрессивными действиями грубо нарушил правила поведения на горнолыжных трассах, установленные курортом, - сообщают представители «Роза Хутор». - Нарушителю ограничен доступ на курорт, его сезонный ски-пасс заблокирован. Мы считаем подобное поведение совершенно недопустимым.