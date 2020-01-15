В Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона
Происшествие случилось на железнодорожной станции Киевский неподалеку от одноименного села в Крымском районе Краснодарского края.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
Здесь в среду, 15 января, с рельсов сошли два вагона. Как удалось узнать «КП» - Кубань», они ехали со специальным грузом.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
Что произошло дальше, сейчас разбираются следователи. Однако по пути следования вагоны перевернулись.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
- Следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
Что могло послужить причиной ЧП, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.
Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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