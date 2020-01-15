2020-01-15T12:53:34+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона

Следователи организовали проверку [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось на железнодорожной станции Киевский неподалеку от одноименного села в Крымском районе Краснодарского края.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Здесь в среду, 15 января, с рельсов сошли два вагона. Как удалось узнать «КП» - Кубань», они ехали со специальным грузом.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Что произошло дальше, сейчас разбираются следователи. Однако по пути следования вагоны перевернулись.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

- Следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Что могло послужить причиной ЧП, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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