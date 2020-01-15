В Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона

Происшествие случилось на железнодорожной станции Киевский неподалеку от одноименного села в Крымском районе Краснодарского края.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Здесь в среду, 15 января, с рельсов сошли два вагона. Как удалось узнать «КП» - Кубань», они ехали со специальным грузом.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Что произошло дальше, сейчас разбираются следователи. Однако по пути следования вагоны перевернулись.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

- Следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Южного следственного управления на транспорте СК России.

Что могло послужить причиной ЧП, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.