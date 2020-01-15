«Упала с лошади? Откуда там кони?»: 17-летний подросток забил до смерти 32-летнюю любовницу

Жизнь Инны Гапоновой до связи с малолеткой Сергеем Дряхневым (имя изменено - Авт.) трудно назвать безоблачной. В 16 лет - сама уже жена и мать. Ребенок от той большой любви родился нездоровый. Маленькому Игореше врачи поставили неутешительный диагноз - ДЦП.

Муж Инны был в командировке, когда Дряхнев появился в ее жизни. Супруг вообще часто был в разъездах. В маленькой станице Зассовской Лабинского района Краснодарского края все рабочие места давно заняты. И он искал заработка в других городах и весях.

Женщина не заявляла в полицию, боясь, что опека заберет у нее сынаФото: Личный архив

- Инна рассказывала, что поехала к подруге в Мостовской район (он в паре десятков километров), - рассказывает двоюродная сестра Инны Оксана. - И уже здесь встретила этого Сережу, у магазина к ней подошел молодой парень. Ему, как выясняется, на тот момент было еще 16 лет. Он прицепился к ней, прям как банный лист. Начал наведываться, ездил в соседний район.

Что помешало Инне отшить навязчивого кавалера да еще и по сути ребенка, неясно. Только там, в Мостовском, она фактически спасла его от первого срока. И тем самым подписала смертный приговор самой себе. Дело было так.

- Он накинулся пьяный с ножом на хозяйку дома, где они вместе с Инной были в гостях, - продолжает сестра погибшей женщины. - Она защитила ее, а потом и вступилась за этого Сергея перед полицейскими. Уж не знаю, каким образом, но его это спасло. Зато сама чуть под статью не загремела о совращении малолетнего. Но якобы он сам заявил, что по закону уже имеет право спать, с кем ему заблагорассудится. На том и сошлись.

Зато этот случай навсегда заронил в Инне страх. Теперь каждый раз, когда юный ухажер поднял на нее руку, она боялась вызывать полицию. К слову, до конца своих дней Инна переживала, что гнев 17-летнего кавалера в какой-то момент перекинется на его ровесника — сына в инвалидном кресле.

Муж, узнав о порочной связи Инны, ушел из семьи. И тогда его экс-жену 16-летний Дряхнев стал посещать регулярно и не таясь. И еще чаще рукоприкладствовать.

- Она гнала его, а в следующий вечер он снова ломился не в двери, так в окно, - продолжает сестра. - Она вообще почти не рассказывала о том, что он ее бьет. Мы живем в Сочи, созванивались только по телефону. Поэтому о последствиях таких романтических встреч — синяках под глазами — узнавали, когда приезжали в Зассовскую в гости. Он контролировал каждый ее шаг. Даже телефон у них был один на двоих, чтобы он был в курсе всех ее переговоров.

Родные Инны пытаются добиться справедливого наказания для малолеткиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В тот роковой день 18 ноября 2019 года из близких не было никого, кто бы предотвратил страшное.

- Через десятые руки мы узнали, что Инну срочно госпитализировали, - говорит Оксана. - Якобы у нее заболел живот и новый «муж», которому на тот момент стукнуло 17 лет, вместе с его бабушкой увезли ее в больницу.

Насколько все серьезно, Оксана и родная сестра Инны Лилия узнали только, когда сами приехали туда.

- К тому моменту ее положили в реанимацию. Но пустили в палату только родную сестру и на вторые сутки. У Инны был ужасный вид. Под глазами синяки, на лбу след огромный, как отпечаток от ботинка, - вспоминает сестра. - Она была в сознании, но на аппарате искусственной вентиляции легких. Лиля спросила, это он (Сергей) с ней сделал. Инна утвердительно кивнула головой.

Тогда же к женщине в больницу приехал и участковый полиции. Но, судя по показаниям, записанным его рукой, следовало, что травмы она получила не от горячей любви 17-летнего сожителя.

- С лошади упала якобы. Так записано. Но какие, к черту, лошади?! Откуда ей их взять в Зассовской, - говорит Оксана. - В конце этого документа стояла закорючка - подпись Инны. Но я не верю, что она была в состоянии что-либо подписать.

Дело тогда возбуждать против Дряхнева не стали. Упала и упала, заявлений же нет. И ничего, что судебно-медицинская экспертиза дала вполне ясный ответ о характере повреждений.

- Ей причинены повреждения в виде кровоподтеков, ссадин лица, переломов 8,9,10 ребер, перелом поперечных отростков 1,2,3 поясничных позвонков, разрыва брыжейки тонкой кишки. Эти повреждения могли возникнуть от ударного воздействия твердыми тупыми предметами, - говорится в исследовании.

Дело возбуждать не стали тогда из-за якобы показаний ИнныФото: Личный архив

Надо сказать, врачи Лабинской больницы, а затем их краснодарские коллеги, делали для Инны все, что могли. Несколько операций по устранению перитонита - в больницу женщину привезли только спустя 3 дня после после произошедшего (что бы это ни было!). К этому времени у нее начался активный абсцесс. Внутреннее кровоизлияние спровоцировало сильнейшие гнойные процессы в кишечнике и брюшной полости. Все медицинские записи о ее состоянии и предпринимаемом лечении выглядят, как сводки с фронтов.

Тем не менее 26 ноября она умерла, то есть спустя 9 дней после предполагаемого падения с лошади.

- Сына ее отправили к отцу. Он сейчас ухаживает за мальчиком. Дряхнев, благо, его не бил, - продолжает Оксана. - Дом опечатали. 17-летний сожитель Инны до сих пор гуляет на свободе спокойно и даже умудрился совершить разбойное нападение, насколько нам известно.

Сестры погибшей женщины все это время собирали свидетельские показания со станичников, видевших, как он избивал Инну на остановке транспорта, у калитки, в магазине...

- Их должно хватить, чтобы изолировать подонка от общества надолго, - заключила сестра.

«Комсомолка» просит считать эту публикацию официальным запросом в правоохранительные органы.