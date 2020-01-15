На Кубани расплодились дикие волки

Волки – далеко не редкие хищники для кубанских степей. Известны случаи из прошлого, когда эти животные целыми стаями нападали на хутора, грызли домашний скот. Вот и жители Каневского района обеспокоены – не нападет ли на близлежащие станицы расплодившееся за последние годы дикое зверье?

Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. Некоторые каневчане судачат об угрозе, другие озлобились на отстрел животных.

В соцсетях местные охотоведы опубликовали фотографии с двумя пятидесяти килограммовыми трофеями. На этот раз под прицел попали огромные пушистые тушки серо-белого цвета.

– У всех сотрудников есть разрешение на регулирование численности плотоядных, периодически мы добываем и волков, и шакалов, сдаём их в лабораторию, проверяем на бешенство, – рассказал «Каневской телестудии» исполняющий обязанности охотоведа Каневской районной организации охотников и рыболовов Алексей Пеников. – Нападения на людей в районе ещё не было, чего не скажешь про животных. Страдают владельцы КФК и ЛПХ, а также охотугодья. Много зарезанных хищником баранов и овец.

Фото: Татьяна Тимченко, "Каневская телестудия".

Из этого следует вывод, что волки, какими бы дикими не были, все же любят совершать набеги на домашний скот. Добыча легкая, особых усилий по ловле прилагать не нужно. Причем, к хищникам из Каневского района присоединяются из соседних муниципалитетов. По словам Алексея Пеникова, животные кочуют и этому не стоит удивляться.

– В прошлом году мы отстреляли четыре волка, а по норме надо пять. Также добыли больше двадцати шакалов, – говорит он. – Большую помощь в этом деле оказывают местные охотники. Хищник ночует сегодня, например, в Ленинградском районе, а завтра – в Каневском. Отследить его очень сложно. За ночь животное проходит десятки километров в поисках пищи.

Нельзя сказать, что волк нарочно ищет встречи с человеком. Так уж природа устроена: принцип естественного отбора гласит, что выживает сильнейший. Однако не стоит забывать, что, заблудившись, к примеру, в станичных улицах дикий зверь не преминет полакомиться домашним скотом или птицей. И такие случаи уже известны каневчанам.

– Стоит понять, что отстреливают волков не ради удовольствия, а из соображений безопасности, – рассказала «КП»-Кубань» корреспондент «Каневской телестудии» Татьяна Тимченко. – И публикуют охотники фотографии не для того, чтобы показать свой успех, а чтобы население видело, что ожидает людей, гуляющих в полях и рядом с реками. Да и два трофея, по сравнению с общим количеством, сосчитать которое не в силах даже лучшие охотоведы, ничто. Подобными отстрелами невозможно истребить волков, есть лишь шанс сократить популяцию, что и выполняют каневские специалисты по поручению министерства природных ресурсов Кубани.

Следы волка. Фото: Татьяна Тимченко, "Каневская телестудия".

За весь прошлогодний сезон в Каневском районе было убито всего десять волков. Чаще всего набеги животные совершают на домашний скот в Новоминском и Новодеревянковском сельских поселениях. По словам Алексея Пеникова, случайности в этом нет. Скорее, закономерность, ведь на этой территории находится лесное хозяйство. Но, как отмечает охотник, орудуют прожорливые волки и возле самой Каневской. Совсем недавно у местного фермера хищники загрызли баранов.

– Для отстрела организовывают привады. Одна из таких находится между хуторами Мигуты и Большие Челбасы. Чаще всего волки выходят на кормежку поздним вечером или ночью, – говорит Алексей. – Мясо сначала клюют вороны, своими криками они дают понять волкам, что есть пища.

Существует и угроза распространения бешенства. Чтобы это предотвратить, на Кубани создают специальные бригады по срочному отстрелу плотоядных. Особенно остро вопрос стоит в последние годы, когда расширилась миграция хищников из соседних регионов.