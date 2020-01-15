В Адыгее жители сообщают о массовом отравлении питьевой водой

В адыгейском поселке Яблоновский, находящемся практически в черте кубанской столицы, жители бьют тревогу. Они сообщают в мессенджерах о десятках и даже сотнях отравившихся питьевой водой.

- У нас в питьевую воду попали фекалии, - обмениваются люди версиями в чатах. - От неизвестной заразы слегли уже 100-150 человек.

В панике представители управляющих компаний новых жилых комплексов рекомендуют кипятить воду.

Роспотребнадзор по Адыгее опроверг массовое отравление жителей 00:00 00:00

Однако в республиканском управлении Роспотребнадзора ситуацию контролируют, по их словам, еще с конца декабря прошлого года.

- Да, были случаи зафиксированы. Десять человек попали в инфекционную больницу, - сообщил "КП" - Кубань" начальник ведомства в Адыгее Сергей Завгородний. - Но за это время мы взяли 76 проб воды. И ни одна из них не вызвала опасений. Все в пределах нормы.

В чатах люди переживают за свое здоровье

Зато при поквартирном обходе в поселке обнаружилась интересная закономерность.

- Заболевшие, например, живут на одной площадке, - продолжает Сергей Завгородний. - Что это? Инфекция. И пути ее передачи могут быть разными.

Диагноз у всех, кто попал в краснодарскую инфекционку, один - норовирус.

- Но эпидрасследование продолжается, - поясняет начальник управления Роспотребнадзора.

А пока в ведомстве жителей Яблоновского просят воздержаться от любых контактов с соседями и перестать паниковать. Все заболевшие, говорит он, уже выписаны из больницы.