2020-01-15T18:11:44+03:00
Происшествия

В Адыгее жители сообщают о массовом отравлении питьевой водой

Роспотребнадзор отрицает этот факт
Сергей ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В больницу в Краснодаре с признаками кишечной инфекции попали 10 человекВ больницу в Краснодаре с признаками кишечной инфекции попали 10 человек
Изменить размер текста:

В адыгейском поселке Яблоновский, находящемся практически в черте кубанской столицы, жители бьют тревогу. Они сообщают в мессенджерах о десятках и даже сотнях отравившихся питьевой водой.

- У нас в питьевую воду попали фекалии, - обмениваются люди версиями в чатах. - От неизвестной заразы слегли уже 100-150 человек.

В панике представители управляющих компаний новых жилых комплексов рекомендуют кипятить воду.

Роспотребнадзор по Адыгее опроверг массовое отравление жителей

00:00
00:00

Однако в республиканском управлении Роспотребнадзора ситуацию контролируют, по их словам, еще с конца декабря прошлого года.

- Да, были случаи зафиксированы. Десять человек попали в инфекционную больницу, - сообщил "КП" - Кубань" начальник ведомства в Адыгее Сергей Завгородний. - Но за это время мы взяли 76 проб воды. И ни одна из них не вызвала опасений. Все в пределах нормы.

В чатах люди переживают за свое здоровье

В чатах люди переживают за свое здоровье

Зато при поквартирном обходе в поселке обнаружилась интересная закономерность.

- Заболевшие, например, живут на одной площадке, - продолжает Сергей Завгородний. - Что это? Инфекция. И пути ее передачи могут быть разными.

Диагноз у всех, кто попал в краснодарскую инфекционку, один - норовирус.

- Но эпидрасследование продолжается, - поясняет начальник управления Роспотребнадзора.

А пока в ведомстве жителей Яблоновского просят воздержаться от любых контактов с соседями и перестать паниковать. Все заболевшие, говорит он, уже выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Все школы Кубани обеспечат доступом в Сеть к 2021 году
В центре Краснодара устранили аварию на теплосетях
В Сочи на фестивале КВН выступят и команды из УФСИН
В Краснодаре в утреннем тумане столкнулись пять автомобилей
Краснодарский край примет участие в выставке «Зеленая неделя» в Берлине
На доплаты классным руководителям на Кубани выделят два миллиарда рублей
На Кубани в 2020-м году откроются 47 фельдшерско-акушерских пунктов
ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году
Жители Кубани смогут получать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка
В Краснодаре братья промышляли кражами
На Кубани обсудили вопросы школьного питания
В Краснодаре на улице Красноармейской произошла авария на теплосетях
В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»
На Кубани спасатели вызволили кота из колючей проволоки
В Прикубанском округе Краснодара сносят очередной самострой
В порту Геленджика буровая установка придавила насмерть рабочего