Просвет, Лукас и Клэйра: какими необычными именами называли детей в Краснодарском крае в 2019 году

Время идет - меняется не только поколение, но и отношение к именам. Если в советские годы было модно называть детей Видленами (Великие идеи Ленина - Авт.), Октябринами и Сентябринами, то сейчас у родителей-экспериментаторов новые причуды. «КП» - Кубань» подготовила подборку самых популярных и необычных имен.

Итак, в 2019 году мамы и папы в Краснодарском крае изощрялись, как могли. Например, в одном из роддомов Кубани на свет появился мальчик, которого, похоже, назвали в честь знаменитого чилийского футболиста — Гонсалес. Еще одно новорожденного нарекли Нельсоном — быть может, в память о государственном деятеле Мандела, а, возможно, в честь известного командующего британским флотом. А вот что двигало родителями, когда они давали своему чаду имя Просвет, сказать сложно.

Хватило фантазии и на девочек. Так, в 2019 году на Кубани родилась Бригитта. Игроманы такой выбор родителей точно оценят - ведь это персонаж одной из компьютерных игр, которая может лечить союзников. Диковинно звучит и еще одно имя — Шанталь — именно так назвали одну из появившихся на свет в 2019 году девочек. Непривычны для слуха кубанцев и Клэйра, Теодора, Эсфиль, Лираведа.

- Также среди необычных женских имен были Иллирика, Мелитта, Рашель, Рафаэлия, Ребекка, Хлои, а среди мужских - Данислав, Лукас, Кай, Любосвет, Радосвет, Сос, - говорят «КП» - Кубань» в Управлении ЗАГС Краснодарского края. - Из редких имен, которые жители Кубани дали своим новорожденным детям, можно выделить Вениамин, Демид, Гордей, Лука, Марк, Мирон, Прохор, Назар, Ролан,Савелий, Роберт, Тимур, Ярослав, Аврора, Аделина, Валентина, Евангелина, Лидия, Луиза, Зоя, Роза, Раиса, Марина, Маргарита, Мира, Стефания.

Что интересно, не в почете теперь у родителей такие простые имена, как Елена, Светлана, Наталья.

Кстати, все больше родителей решают давать своим детям двойные имена. По всей видимости, это связано с традициями в семье, но не исключено — папа с мамой просто не смогли определиться. Так, самыми редкими именами стали - Адам-Берк, Григорий-Николай, Даниэль-Шимон, Белла-Беатриса и Мариса-Ароха.

Арины, Алисы Артемы, Андреи - этими именами в России уже никого не удивишь. Они лидировали в 90-х и не сдают позиции сегодня.

- Самые популярные мужские имена в 2019 году - Александр, Давид, Дмитрий, Данила, Лев, Михаил, Марк, Матвей, Роман, Сергей, Степан, Семен, - добавляют в краевом Управлении ЗАГС. - Среди женских - Анастасия, Анна, Виктория, Василиса, Вероника, Евгения, Елизавета, Дарья, Ксения, Кира, Татьяна, Ева, София, Мария, Милана.

Между прочим, в предыдущие годы родители новорожденных были более изобретательны. Так, в 2017-м на свет появились жители Кубани с именами Эсмеральда, Полианна, Мадона, Сириус, Никос, Ратибор, Митрий.

НА ЗАМЕТКУ

Но все же сейчас родители в полной мере проявить фантазию при выборе имени для младенца не могут. В мае 2017 года в Семейный кодекс России были внесены изменения в 57-ю статью, согласно которым мамы и папы не должны использовать цифры, символы, ранги, должности и титулы. Сотрудницы ЗАГС могут отказать родителям в регистрации имени своего чада. Нельзя также добавлять к имени числительные или аббревиатуру.