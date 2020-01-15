2020-01-15T21:15:36+03:00
Общество

Родители отравились выхлопными газами: Оставшихся сиротами детей из Динской возьмет под опеку родная тетя

Родители пятилетней Ангелины, трехлетней Светланы и 11-месячного Миши случайно погибли в собственном авто
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Михаил и Сусанна погибли в ночь перед РождествомМихаил и Сусанна погибли в ночь перед Рождеством
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Трагедия, произошедшая в ночь на 7 января, всколыхнула Динскую. Оставшись в гараже в заведенной машине, погибли от отравления выхлопными газами погибла супружеская пара. В один миг сиротами остались трое их детей – пятилетняя Ангелина, трехлетняя Света и 11-месячный Мишенька.

Всех беспокоила судьба малышей. Их под опеку взяла сестра матери – Елена, которая воспитывает с мужем двоих детей и ведет домашнее хозяйство.

- Родные тетя и дядя несовершеннолетних обратились в органы опеки с заявлением об установлении опеки. Специалисты выехали для обследования в семью, где сейчас проживают дети, - рассказали «КП-Кубань» представители органов опеки.

Сейчас документы проходят согласование в администрации Динского района. После оформления предварительной опеки семья сможет получать ежемесячную выплату – 9733 рубля на каждого ребенка.

В дальнейшем Елена сможет стать приемным родителем для племянников, что позволит ей получить единовременное пособие и увеличить ежемесячные выплаты.

- Таким образом, ежемесячно семье будет выплачиваться 45 956 рублей и ежеквартально 6 408 рублей 75 копеек. После оформления всех необходимых документов и создания приемной семьи ежемесячные выплаты составят 79 011 рублей и ежеквартальные – 6 408 рублей 75 копеек, - сообщают в управлении социальной защиты.

Кроме того, дети будут иметь право на получение оздоровительных и санаторно-курортных путевок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Отключились мгновенно»: родители троих маленьких детей задохнулись в машине, решив уединиться и послушать музыку

Мишу и Сусанну в гараже обнаружил сосед.

- Он пошел покурить, кажется, слышит музыка играет в машине и дымит из закрытого гаража, - старается говорить хладнокровно брат. - Поднял всех на уши дома. Так их и нашли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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