2020-01-16T22:11:05+03:00
Общество

«Она – целительница»: в Новороссийске мужчина продает кошку за 20 миллионов рублей

Только избавляется от животного потому, что ему приснился сон
Виталий КАРНАУХ
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Дуся. Фото: "Авито"Дуся. Фото: "Авито"
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На популярном сайте «Авито» появилось объявление, что в Новороссийске продается кошка. Обычная – серая с белым, зовут Дуся. Только цена у нее – заоблачная – 20 млн рублей.

«История знакомства с кошкой началась весной 2018 года, когда я, отчаявшись от того, что ходил по замкнутому кругу и имел проблемы буквально во всем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилку местной целительницы Дуняши. На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у неё помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся. За это время я кардинально изменил жизнь в лучшую сторону», - написал продавец Георгий в объявлении.

Как утверждает владелец кошки,Дусю он нашел. Фото: "Авито"

Как утверждает владелец кошки,Дусю он нашел. Фото: "Авито"

Но, похоже, с трехлетней кошкой по имени Дуся ему придется расстаться. Дело в том, что ему приснился сон, в котором он продавал ее. Георгий воспринял это как знак.

– Вся история – правда, – на полном серьезе говорит «КП»-Кубань» автор объявления. – С тех пор, как Дуся появилась, у меня жизнь, можно сказать, наладилась. Кошка стала моим личным талисманом. Мне жалко очень, но с Дусей нам придется расстаться – сны ведь обычно вещие.

Только Георгий не рассчитывает продать Дусю за 20 миллионов рублей

– Эта цифра всего лишь для привлечения внимания, – говорит автор объявления. – Если найдется реальный человек, которому нужна будет кошка, то я могу продать питомца хоть за 500, хоть за 100 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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