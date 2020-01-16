2020-01-16T11:49:23+03:00
Происшествия

Много ювелирки и дорогие часы: в квартире у краснодарского гаишника, подозреваемого во взятке, нашли украшений на несколько миллионов

А еще коллекционное оружие и несколько десятков мобильников [видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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В квартире Самвэла Кадряна и других полицейский нашли дорогие часы и деньгиВ квартире Самвэла Кадряна и других полицейский нашли дорогие часы и деньги
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В дом к 33-летнему краснодарскому гаишнику Самвэлу Кадряну (имя изменено) силовики пришли на следующий день после его дня рождения. В этот же вечер они провели обыски и в квартирах других его коллег. И нашли дорогие украшения, часы, оружие, телефоны и 1, 5 млн рублей.

- Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару подозревается в получении взятки, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. - По материалам, предоставленным кубанским МВД, в отношении него и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» ч.5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

К Самвэлу Кадряну силовики пришли на следующий день после его дня рождения. Фото: соцсети

К Самвэлу Кадряну силовики пришли на следующий день после его дня рождения. Фото: соцсети

А все тянется еще с июня прошлого года. Тогда Самвэл Кадрян с другими сотрудниками полиции пришел в гендиректору предприятия, которое занимается электромонтажными работами, и заявил о покровительстве. Мол, за определенную сумму они не будут создавать проблем предпринимателю.

Самвэл Кадрян

Самвэл Кадрян

- Подозреваемый сообщил руководителю предприятия, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия для последующего привлечения его к административной ответственности, – пояснила Тюкова. - Гендиректор, воспринимая данную угрозу реально, согласился с высказанными требованиями и в тот же день перевел на банковскую карту инспектора ГИБДД 40 тысяч рублей.

Всего силовики провели обыски у 5 человек. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Всего силовики провели обыски у 5 человек. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Но полицейские требовали еще, и поэтому бизнесмен пошел к силовикам. 15 января обыски прошли в квартирах нескольких сотрудников полиции.

В одной из квартир нашли десять брендовых часов, среди которых были и очень дорогие - Ulysse Nardin. Их стоимость начинается от 200 тысяч рублей. Так же в квартире обнаружили несколько коробок с дорогими мобильника, коллекционное оружие, ювелирные украшения.

- Сейчас устанавливается точный круг лиц, которые вымогали деньги у предпринимателя, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Идет следствие.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Всего силовики провели обыски в квартирах и домах у пяти человек.

Как сообщили «КП»-Кубань» в УВД Краснодара, сам Самвэл Кадрян числился старшим инспектором отдела пропаганды дорожного движения ГИБДД Краснодара. Но пиаром не занимался, выполнял совершенно другую работу.

В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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