«Груднички прокисших салатов не ели»: жители поселка в Адыгее, сообщившие об отравлении водой, возмутились реакцией Роспотребнадзора

В адыгейском поселке Яблоновский, находящемся практически в черте кубанской столицы, жители бьют тревогу. Они сообщают в мессенджерах о десятках и даже сотнях отравившихся питьевой водой.

- У нас в питьевую воду попали фекалии, - обмениваются люди версиями в чатах. - От неизвестной заразы слегли уже 100-150 человек.

Однако заболевших в республиканском Роспотребнадзоре изеряют точно не сотнями и даже не десятками.

В Роспотребнадзоре Адыгеи опровергли массовое заболевание кишечной инфекцией из-за отравления питьевой водой 00:00 00:00

- Да, были случаи зафиксированы. Десять человек попали в инфекционную больницу, - сообщил "КП" - Кубань" начальник ведомства в Адыгее Сергей Завгородний. - Но за это время мы взяли 76 проб воды. И ни одна из них не вызвала опасений. Все в пределах нормы.

Однако заявление руководителя управления Роспотребнадзора вызвало бурю негодования.

"Из-за десяти заболевших по квартирам не ходят"

Танюха

Ответ официального лица, в аудиосообщении впечатлил своей безграмотностью и желанием прикрыть одно место! Понятное дело,никто не желает огласки. Но теперь отсидеться и сделать вид,сто ничего не произошло, не получится. Люди со всего поселка подтягиваются, чтобы начать борьбу за справедливость!

Алексей

Что за бред? В нашем комплексе более 80 пострадавших с выписками из больницы! А груднички заболевших тоже салатом питались? Это что за отношение к людям? Почему, как ЧП,так сразу все умалчивается? Сейчас готовится письмо в прокуратуру...

Юлия

Не знаю, кто какими салатами отравился, лично мы новый год не отмечали, салатов на столе не держали, так как маленький ребенок. В гости так же не ходили. Но от инфекционки нас это не спасло.

Наталья

Люди, не верьте этим чинушам. Они врут. Люди реально страдают, и нас, пострадавших, не 10 человек, а гораздо больше. Большая часть людей отравившихся, просто не обращались в больницу и лечились дома сами. Так как мы все понимали, что праздничные дни, и до нас там нет никому дела. Я и мой ребенок почувствовали себя плохо 2 января рано утром, и весь день была рвота, диарея, а у ребенка еще и температура 39,7. Скорую не вызывали, лечились сами.

Лиза

Мы одни из пострадавших! Мало того, что пострадали взрослые, но ещё и дети! Моему сыну 4 месяца! Он два дня подряд лежал под капельницей, которая длится 10-12 часов! И вы думаете, что вода на самом деле была чистой?!

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