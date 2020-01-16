Грипп 2020 в Краснодарском крае: за две недели в регионе заболели 277 человек

Теплая зима сбила с толку жителей Кубани - большинство людей одевались, не учитывая «скачущую» температуру за окном. Коварная погода тут же отразилась на здоровье. Только за первую неделю января с ОРВИ слегли более четырех тысяч человек. Причем 2120 из них - это дети до 14 лет.

- Стоит отметить, что данные по заболевшим мы постоянно отслеживаем. Сейчас они не превышают уровень 2019 года, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Превышение недельных эпидемических порогов не зарегистрировано.

При этом, как говорят специалисты, больше всего заболевших в Краснодаре (за первую неделю в больницу обратились 809 человек), далее идут Новороссийск (229 подцепивших вирус) и Сочи (313 человек).

Немало в Краснодарском крае и тех, кто расхворался сильнее. По информации учреждений здравоохранения в регионе, зарегистрировано 277 случаев заболевания гриппом.

- Большинство людей, подцепивших вирус, - это жители Краснодара. В первую неделю в больницы за помощью обратились 47 человек, во вторую - 25, - уточняют «КП» - Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Далее по количеству заболевших идут Армавир и Новокубанск. Стоит отметить, что все люди не были привиты.

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне. Все школы функционируют в обычном режиме - закрытых детсадов и школ на Кубани нет.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить грипп от простуды?

Отличить вирусное ОРЗ от бактериального бывает непросто. Точный ответ могут дать только результаты анализов. Впрочем, есть несколько внешних признаков, позволяющих заподозрить грипп.

- При гриппе болезнь начинается очень резко - еще утром вы чувствовали себя хорошо, а после обеда понимаете, что серьезно больны, - говорят врачи. - Температура поднимается до 38–39 С. Почти всегда грипп сопровождается реакциями, похожими на аллергию, - глаза становятся красными, зудят и слезятся, появляются прозрачные выделения из носа.

В самом начале заболевания обычно нет ни сильного насморка с обильными окрашенными выделениями, ни боли в горле, ни кашля.

ВАЖНО!

Вирусы передаются не только через чихание или кашель, то есть воздушно-капельным путем.

- Вирусы жизнеспособны в помещении в течение 2-9 часов, на бумаге, картоне и тканях – 8-12 часов, на металлических предметах и пластмассе – до 2 суток, на поверхности стекла – до 10 дней, - поясняют специалисты. - На коже рук вирус гриппа держится до 15 минут.

То есть профилактика - наше все. В простудный сезон нужно почаще протирать свои гаджеты - планшеты, телефоны, а также клавиатуру компьютеров - антибактериальным салфетками.

Также необходимо систематически проветривать помещение, в котором находится заболевший, а дома проводить влажную уборку. На пользу пойдут ежедневные прогулки на свежем воздухе, правильный режим питания и физические нагрузки.