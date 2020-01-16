2020-01-17T00:08:51+03:00
Общество

«Уснул, а очнулся в незнаком месте»: В Краснодаре парень помог добраться домой потерявшемуся школьнику

Мама мальчика рассказала об этом случае в соцсетях и поблагодарила молодого человека [видео]
Евгения СОРОКА
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Мальчик совсем не растерялся. Фото: кадр из видео.Мальчик совсем не растерялся. Фото: кадр из видео.
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Родители учащегося одной из краснодарских школ благодарят парня, который помог мальчику попасть домой. Этот случай произошел вечером в четверг, 16 января. Ребенок после занятия ехал на тренировку. В маршрутке, как это часто бывает, школьник уснул. А очнулся уже на конечной, давно проехав свою остановку.

- Разбудил его как раз водитель маршрутки, когда закончил рейс, - рассказывает мама мальчика Ольга Пучкова. - Он оказался в районе Немецкой Деревни. Сын, естественно, растерялся, потому что не понимал, где находится, ведь он там ни разу не был.

По закону подлости свой мобильник мальчик забыл дома, а денег в кармане было совсем немного. Не зная, что ему делать (маме-то набрать не может), подросток вышел из маршрутки и сел на остановке. В этот момент мимо расстроенного школьника прошел молодой человек.

- Чего повесил нос? - спросил парень, подойдя ближе. В ответ подросток рассказал, что с ним приключилось.

- С кем не бывает! - сказал незнакомец и протянул свой телефон.

В это время заждавшаяся ребенка мать уже стала беспокоиться и все поглядывала на часы. Раздался звонок, а на конце провода послышался голос сына - отлегло...

Женщина благодарит парня, который помог добраться домой ее сыну. Видео: Ольга ПУЧКОВА.

Уже через час мальчик был дома, встретила на остановке его мама. Убедившись, что с сыном все хорошо, Ольга поспешила рассказать об этом доброе случае в соцсетях. А заодно еще раз поблагодарить парня за помощь.

Вместе с сыном они записали короткий ролик и загрузили его в Сеть.

- Николай с друзьями дал позвонить моему сыну, сам со мной пообщался, рассказал, где он находится, посадил в нужную маршрутку и добавил денег на билет, - радостно сообщила Ольга Пучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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