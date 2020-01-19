2020-01-19T11:09:46+03:00
Общество

И в купели, и в море: На Кубани отмечают праздник Крещения Господня

Тысячи православных верующих отправились ночью к водоемам
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Праздник Крещения Господня на территории 108 гвардейского десантно-штурмового полка в НовороссийскеПраздник Крещения Господня на территории 108 гвардейского десантно-штурмового полка в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Православные Кубани отмечают Крещение Господне. В ночь на 19 января тысячи верующих отправились к водоемам и храмам, чтобы совершить обряд омовения. На Черноморском побережье обошлось без знаменитых крещенских морозов, а в Краснодаре столбики термометров опускались до минус четырех. Верующие собирались у рек, источников и на морских пляжах. Обряды омовения для военнослужащих прошли в воинских частях.

Десантники Новороссийска погружались в резервуар РДВ-5000 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Десантники Новороссийска погружались в резервуар РДВ-5000Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, водолазы заранее обследовали дно водоемов, а на месте работают пункты обогрева, выдают горячий чай, дежурят спасательные службы.

Ночью было около нуля Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ночью было около нуляФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлечена группировка сил и средств общим количеством более 2000 человек и около 500 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Молебен и освящение воды провел помощник командира полка по работе верующими отец Михаил Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Молебен и освящение воды провел помощник командира полка по работе верующими отец МихаилФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В крае организовано 130 мест для массовых купаний, в 450 храмах организованы купели. Всего ожидается, что празднике Крещения примут участие не менее 85 тысяч человек.

Для военнослужащих оборудовали места обогрева Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Для военнослужащих оборудовали места обогреваФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Купания во многих местах продолжатся в течение дня, с утра в храмах освящают воду.

Крещение в десантном полку Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Крещение в десантном полкуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики напоминают, что погружаться в холодную воду нужно медленно, а «согреваться» с помощью алкоголя категорически запрещено. После купаний необходимо зайти в теплое помещение и выпить чаю. В случае переохлаждения необходимо вызвать скорую помощь.

Бойцы окунались по очереди Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Бойцы окунались по очередиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Некоторые решили совершить обряд в тельняшках Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Некоторые решили совершить обряд в тельняшкахФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Десантники присоеднились к тысячам верующих Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Десантники присоеднились к тысячам верующихФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Отец Михаил и сам окунулся в купель Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Отец Михаил и сам окунулся в купельФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Новороссийске море в Крещенскую ночь было неспокойно Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске море в Крещенскую ночь было неспокойноФото: Пауль ГУРИН

Температура воды - около девяти градусов Фото: Пауль ГУРИН

Температура воды - около девяти градусовФото: Пауль ГУРИН

Для входа в воду оборудовали специальные помосты Фото: Пауль ГУРИН

Для входа в воду оборудовали специальные помостыФото: Пауль ГУРИН

Десятки людей пришли на городской пляж Фото: Пауль ГУРИН

Десятки людей пришли на городской пляжФото: Пауль ГУРИН

На сочинском пляже Ривьера было очень многолюдно Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На сочинском пляже Ривьера было очень многолюдноФото: Константин БРЕДНИКОВ

Температура воздуха была около плюс двух градусов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Температура воздуха была около плюс двух градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ

А воды - около 10 градусов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

А воды - около 10 градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ

Люди подходили к пляжу всю ночь Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Люди подходили к пляжу всю ночьФото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляж Ривьера стал главным местом для крещенских купаний в центре Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляж Ривьера стал главным местом для крещенских купаний в центре СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Некоторые приходили с маленькими детьми Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Некоторые приходили с маленькими детьмиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Крещенские купания в Черном море Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Крещенские купания в Черном мореФото: Константин БРЕДНИКОВ

Чай для обогрева Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Чай для обогреваФото: Константин БРЕДНИКОВ

Купальники многие не надевали с лета Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Купальники многие не надевали с летаФото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочинцы признаются, что в этот день вода в море особенная Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочинцы признаются, что в этот день вода в море особеннаяФото: Константин БРЕДНИКОВ

К морю выстроилась очередь Фото: Константин БРЕДНИКОВ

К морю выстроилась очередьФото: Константин БРЕДНИКОВ

В Тимашевске купания прошли в реке Кирпили Фото: Виталий КАРНАУХ

В Тимашевске купания прошли в реке КирпилиФото: Виталий КАРНАУХ

В хуторе Димитрова из-за того, что Кирпили сильно обмелела, омовения совершали в душе. Воду набирали из источника у женского монастыря Фото: Виталий КАРНАУХ

В хуторе Димитрова из-за того, что Кирпили сильно обмелела, омовения совершали в душе. Воду набирали из источника у женского монастыряФото: Виталий КАРНАУХ

Все желающие могли лично набрать воду из святого источника Фото: Виталий КАРНАУХ

Все желающие могли лично набрать воду из святого источникаФото: Виталий КАРНАУХ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Андрей Ведищев: «Локомотиву-Кубани» не стоит расслабляться после пяти побед подряд
Губернатор Кубани поздравил православных с праздником Крещения Господня
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» и сравнялся с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
В Анапе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани»
Краснодарский край планирует поставки вина в Данию
В Краснодаре расчистили 53 км ливневки
В Павловском районе открыли отремонтированный Дворец культуры
7-летней Еве Лобовой из Армавира собирают деньги на лечение острого лейкоза
В Новороссийске задержали мужчину с N-метилэфедроном
На Кубани в прошлом году выпили водки на треть больше
В Усть-Лабинском районе три человека погибли в результате лобового столкновения
В Щербиновском районе рыбак получил два года условно за браконьерство
В Краснодарском крае восстанавливают рынки
Анна Нетребко прогулялась по Краснодару в голубой шубе
В любой момент могла рухнуть: на Кубани возбудили уголовное дело о приемке аварийной школы
МВД Адыгеи: В массовое ДТП попали 34 автомобиля
Кубань ждет инвестиции в сельское хозяйство из Германии
Краснодарский гаишник, попавшийся на взятке, заключен под стражу
В Краснодаре модернизируют две школы
Самолет из Краснодара в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьева
Пять игроков «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2021
Имущество ФК «Кубань» выставлено на торги за 450 млн рублей
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
На Кубани ищут сведения о девушках, которые уходили на фронт из станицы Усть-Лабинской
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12