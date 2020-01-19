И в купели, и в море: На Кубани отмечают праздник Крещения Господня
Православные Кубани отмечают Крещение Господне. В ночь на 19 января тысячи верующих отправились к водоемам и храмам, чтобы совершить обряд омовения. На Черноморском побережье обошлось без знаменитых крещенских морозов, а в Краснодаре столбики термометров опускались до минус четырех. Верующие собирались у рек, источников и на морских пляжах. Обряды омовения для военнослужащих прошли в воинских частях.
Десантники Новороссийска погружались в резервуар РДВ-5000Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, водолазы заранее обследовали дно водоемов, а на месте работают пункты обогрева, выдают горячий чай, дежурят спасательные службы.
Ночью было около нуляФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлечена группировка сил и средств общим количеством более 2000 человек и около 500 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Молебен и освящение воды провел помощник командира полка по работе верующими отец МихаилФото: Кирилл ВЕРШИНИН
В крае организовано 130 мест для массовых купаний, в 450 храмах организованы купели. Всего ожидается, что празднике Крещения примут участие не менее 85 тысяч человек.
Для военнослужащих оборудовали места обогреваФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Купания во многих местах продолжатся в течение дня, с утра в храмах освящают воду.
Крещение в десантном полкуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Медики напоминают, что погружаться в холодную воду нужно медленно, а «согреваться» с помощью алкоголя категорически запрещено. После купаний необходимо зайти в теплое помещение и выпить чаю. В случае переохлаждения необходимо вызвать скорую помощь.
Бойцы окунались по очередиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Некоторые решили совершить обряд в тельняшкахФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Десантники присоеднились к тысячам верующихФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Отец Михаил и сам окунулся в купельФото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Новороссийске море в Крещенскую ночь было неспокойноФото: Пауль ГУРИН
Температура воды - около девяти градусовФото: Пауль ГУРИН
Для входа в воду оборудовали специальные помостыФото: Пауль ГУРИН
Десятки людей пришли на городской пляжФото: Пауль ГУРИН
На сочинском пляже Ривьера было очень многолюдноФото: Константин БРЕДНИКОВ
Температура воздуха была около плюс двух градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ
А воды - около 10 градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ
Люди подходили к пляжу всю ночьФото: Константин БРЕДНИКОВ
Пляж Ривьера стал главным местом для крещенских купаний в центре СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ
Некоторые приходили с маленькими детьмиФото: Константин БРЕДНИКОВ
Крещенские купания в Черном мореФото: Константин БРЕДНИКОВ
Чай для обогреваФото: Константин БРЕДНИКОВ
Купальники многие не надевали с летаФото: Константин БРЕДНИКОВ
Сочинцы признаются, что в этот день вода в море особеннаяФото: Константин БРЕДНИКОВ
К морю выстроилась очередьФото: Константин БРЕДНИКОВ
В Тимашевске купания прошли в реке КирпилиФото: Виталий КАРНАУХ
В хуторе Димитрова из-за того, что Кирпили сильно обмелела, омовения совершали в душе. Воду набирали из источника у женского монастыряФото: Виталий КАРНАУХ
Все желающие могли лично набрать воду из святого источникаФото: Виталий КАРНАУХ
ИСТОЧНИК KP.RU