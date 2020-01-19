И в купели, и в море: На Кубани отмечают праздник Крещения Господня

Православные Кубани отмечают Крещение Господне. В ночь на 19 января тысячи верующих отправились к водоемам и храмам, чтобы совершить обряд омовения. На Черноморском побережье обошлось без знаменитых крещенских морозов, а в Краснодаре столбики термометров опускались до минус четырех. Верующие собирались у рек, источников и на морских пляжах. Обряды омовения для военнослужащих прошли в воинских частях.

Десантники Новороссийска погружались в резервуар РДВ-5000Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, водолазы заранее обследовали дно водоемов, а на месте работают пункты обогрева, выдают горячий чай, дежурят спасательные службы.

Ночью было около нуляФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлечена группировка сил и средств общим количеством более 2000 человек и около 500 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Молебен и освящение воды провел помощник командира полка по работе верующими отец МихаилФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В крае организовано 130 мест для массовых купаний, в 450 храмах организованы купели. Всего ожидается, что празднике Крещения примут участие не менее 85 тысяч человек.

Для военнослужащих оборудовали места обогреваФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Купания во многих местах продолжатся в течение дня, с утра в храмах освящают воду.

Крещение в десантном полкуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики напоминают, что погружаться в холодную воду нужно медленно, а «согреваться» с помощью алкоголя категорически запрещено. После купаний необходимо зайти в теплое помещение и выпить чаю. В случае переохлаждения необходимо вызвать скорую помощь.

Бойцы окунались по очередиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Некоторые решили совершить обряд в тельняшкахФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Десантники присоеднились к тысячам верующихФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Отец Михаил и сам окунулся в купельФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Новороссийске море в Крещенскую ночь было неспокойноФото: Пауль ГУРИН

Температура воды - около девяти градусовФото: Пауль ГУРИН

Для входа в воду оборудовали специальные помостыФото: Пауль ГУРИН

Десятки людей пришли на городской пляжФото: Пауль ГУРИН

На сочинском пляже Ривьера было очень многолюдноФото: Константин БРЕДНИКОВ

Температура воздуха была около плюс двух градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ

А воды - около 10 градусовФото: Константин БРЕДНИКОВ

Люди подходили к пляжу всю ночьФото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляж Ривьера стал главным местом для крещенских купаний в центре СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Некоторые приходили с маленькими детьмиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Крещенские купания в Черном мореФото: Константин БРЕДНИКОВ

Чай для обогреваФото: Константин БРЕДНИКОВ

Купальники многие не надевали с летаФото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочинцы признаются, что в этот день вода в море особеннаяФото: Константин БРЕДНИКОВ

К морю выстроилась очередьФото: Константин БРЕДНИКОВ

В Тимашевске купания прошли в реке КирпилиФото: Виталий КАРНАУХ

В хуторе Димитрова из-за того, что Кирпили сильно обмелела, омовения совершали в душе. Воду набирали из источника у женского монастыряФото: Виталий КАРНАУХ