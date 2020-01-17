2020-01-17T01:10:34+03:00
Общество

Не хватает 26 тысяч: Маленькому Марату из Краснодара нужна помощь в борьбе с ДЦП

Ему требуется дорогостоящее лечение, на которое у мамы не хватает денег [фото]
Евгения СОРОКА
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Марат родился на седьмом месяце и не мог самостоятельно дышать.Марат родился на седьмом месяце и не мог самостоятельно дышать.
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Страдающему детским церебральным параличом пятилетнему Марату срочно нужна помощь. Несмотря на тяжелый диагноз, шансы поправиться и начать полноценную жизнь у ребенка есть.

Проблемы со здоровьем начались сразу после рождения крохи. Мальчик появился на свет раньше срока - семимесячным. Две недели не мог даже самостоятельно дышать. Ребенка тут же отправили в реанимацию - там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мама Марата верит, что сын пойдет в школу, как все дети.

Мама Марата верит, что сын пойдет в школу, как все дети.

- Практически сразу нам был поставлен диагноз - детский церебральный паралич, - рассказывает мама мальчика Анжела Грибкова. - Скоро стало заметно, что Марат отстает в развитии от своих сверстников.

Семья решила не сдаваться и сделать все, чтобы Марат стал полноценным ребенком. Для этого Анжела постоянно водит сына на массаж, в бассейн, делает вместе с ним лечебную физкультуру. Заметный положительный сдвиг произошел после курса лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Мальчик научился стоять и ходить с поддержкой, говорить первые слова.

Сейчас он уже самостоятельно ходит, посещает детский сад и общается с детьми, его речь стала понятной.

Совсем скоро Марату Грибкову предстоит пройти очередной курс реабилитации. За здоровье сына Анжелика бьется одна - воспитывать двух детей отец не помогает. Потому оплатить лечение самостоятельно женщина не может, потому и обратилась за помощью в Русфонд.

Сейчас Марат уже ходит без опоры.

Сейчас Марат уже ходит без опоры.

Почти всю необходимую сумму для лечения помогли собрать неравнодушные жители Краснодарского края - настоящий новогодний подарок для семьи. Однако Марату не хватает 26 776 рублей из 109 тысяч.

Помочь Марату Грибкову можно на сайте Русфонда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мальчика готовы принять в медицинском центре Таганрога. Там ребенок проведет три недели. Цель реабилитации – укрепить мышцы, улучшить координацию движений, произношение слов.

- Марат понимает обращенную речь, но когда говорит, слова произносит неправильно, - объясняет невролог клиники Людмила Черикова. - У мальчика есть слабость в ногах и повышен тонус мышц ног, нарушена координация, поэтому он часто падает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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