Клиника «Аврора» отметила десятилетие

Красота и здоровье - это две главные составляющие полноценной жизни человека. Комплексный подход, учитывающий все особенности здоровья, обеспечивает клиентам отличный результат. Именно такого стиля работы придерживаются высококлассные врачи медицинской клиники «Аврора». В декабре 2019 года медицинское учреждение отметило свой десятилетний юбилей, и за эти годы эти добрые доктора смогли кардинально улучшить жизнь многих краснодарцев, вернув им радость жизни в красоте и гармонии с самим собой.

Клиника «Аврора» ориентируется на долгосрочные отношения с пациентами, высокий профессионализм врачей и, конечно же, на гибкость ценовой политики. Поэтому многие посетители стали для медучреждения добрыми друзьями, которые доверяют «Авроре» и уверены, что здесь им помогут.

Успешное лечение женских болезней

«Аврора» успешно справляется с распространенными женскими заболеваниями, применяя современные методы лечения. Например, клиника эффективно проводит лечение заболеваний шейки матки. Во всем мире «золотым стандартом» является лазеровапоризация, то есть удаление эрозии (эктопии) или дисплазии лазером. Это безболезненная, бескровная процедура, которая надежна и не вызывает рубцовых деформаций после лечения, именно поэтому ее применяют в том числе у женщин, планирующих в будущем беременность. Но мало кто знает, что «пионером» в применении лазеров для этой процедуры еще 10 лет назад стал главный врач клиники Станислав Юрьевич Демидов.

Фото: клиника "Аврора"

Талантливый доктор, изучив теоретическую часть и обобщив мировой опыт, начал удалять эрозии, лейкоплакии, дисплазии. Позже немецкие производители лазеров опубликовали результаты этой работы и рекомендовали применять методику во всем мире.

Клиника «Аврора» также стала одной из первых применять собственные оригинальные методики лечения, в том числе с помощью лазера здесь успешно справляются с «вросшим ногтем», проводят шлифовку морщин и рубцов, помогают с проблемами интимной гинекологии.

Главные правила - результат и безопасность

Но не только высококлассные врачи (хотя это и самое главное) делают клинику привлекательной для пациентов. Каждый из нас, столкнувшись с той или иной проблемой со здоровьем, становится ранимым и ждет от доктора не только профессиональной помощи, но и участия, сочувствия, доброго отношения. Понимая это, весь медперсонал клиники делает акцент на неформальное отношение к клиенту, высокое качество обслуживания и профессионализм. Конечно, определяющее значение имеет результат лечения! Поэтому врачи не станут назначать вам неэффективные процедуры, затягивая процесс, а разработают такой план лечения, который гарантированно даст положительный результат и при этом будет абсолютно безопасным. К слову, диапазон таких процедур в клинике с каждым днем становится все больше и больше.

Фото: клиника "Аврора"

Первые среди лучших

Подтверждением эффективной работы всего медицинского коллектива является множество побед, завоеванных клиникой на протяжении 10 лет. «Аврора» стала обладателем титула «Лучшая клиника эстетической медицины» во Всероссийской ежегодной премии «Лидер Года», победителем в номинации «Самый прибыльный бизнес» премии Gazzelle Бизнес и первой в номинации «Лучшая клиника эстетической медицины 2018» на Всероссийском конкурсе «Парад клиник - 2018».

Главный врач медучреждения Станислав Юрьевич Демидов стал победителем регионального конкурса «Комсомольской Правды» «Клиника года» в номинации «Врач года 2017».

Фото: клиника "Аврора"

Кстати, квалификация медработников - это одно из основных преимуществ клиники. Врачи «Авроры» прошли стажировку в профильных учреждениях Москвы и Европы. Все они обладают большим опытом работы в области лазерной медицины, применяют передовые технологии, современное инновационное оборудование - лазерные системы производства Германии и США. Это все гарантирует безопасность и максимальную результативность лечения.

Что предлагает клиника

В клинике «Аврора» можно пройти обследование у дерматолога, онколога, маммолога, гинеколога, эндокринолога, уролога, трихолога, выполнить УЗИ всех органов и систем организма.

Косметологический кабинет клиники «Аврора» предложит вам широкий спектр процедур по уходу за лицом и телом: СМАС-лифтинг и лазерное омоложение, контурная пластика и коррекция морщин, аппаратная косметология, лазерная эпиляция, удаление нежелательных сосудов, интимная эстетическая гинекология.

Приятная новость - недавно в центре появился новый уникальный лазер для эпиляции Cynosure ELITE +, у которого нет аналогов в Краснодарском крае.

Аппарат поистине творит чудеса! Он включает в себя два лазера - неодимовый и александритовый, что позволяет эффективно удалять волосы у пациентов с разным цветом волос. Причем работать можно на любом типе кожи и в летний период времени года, не опасаясь загара. А благодаря уникальному охлаждению лазерная эпиляция стала практически безболезненной.

Фото: клиника "Аврора"

Напомним, три участницы проекта «КП» «Преображение» уже получили консультации у врача-косметолога. На основании состояния кожи опытные доктора составили план косметологических процедур, в том числе фракционного фототермолиза (лазерной шлифовки). Благодаря профессиональной помощи специалистов «Авроры» участницы проекта встретили Новый год обновленными с упругой и эластичной кожей.

Подробнее о комплексе услуг клиники «Аврора» вы можете узнать по телефону: 8 (961) 51 77 777 или обратившись по адресу: Краснодар, ул. Коммунаров, 237.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.