Башню на горе Ахун в Сочи откроют к началу летнего сезона

Знаменитую башню на горе Ахун в Сочи отреставрируют к началу летнего сезона. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. Работы уже идут полным ходом.

- На сегодняшний день проведено экспертное обследование, специалистами нам выданы рекомендации по реставрации башни. Мы сделаем все для безопасного нахождения на территории объекта сочинцев и отдыхающих. В частности, укрепим каркас, стянув армопоясами два верхних яруса башни, - заверил директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Летом прошлого года в башню ударила молния, из-за чего частично разрушилась кладка. После обследования достопримечательность признали аварийной и закрыли для посещения.

Кроме того, в Сочи к лету обновят фасад здания станции канатной дороги Дендрария и сделают ее доступной для людей с ограниченными возможностями.

- Человек в коляске, к примеру, не сможет подняться по этим лестницам. А возможность посмотреть на красивейший пейзаж города должна быть у всех. Конечно, все должно быть безопасно. Мы с Павлом Витальевичем Хоценко организуем совместную работу и постараемся исправить все недочеты в ближайшее время, - сказал Алексей Копайгородский.

СПРАВКА «КП»

Башня на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 метра была возведена при проведении масштабной реконструкции курорта Сочи, по распоряжению Иосифа Сталина. Для строительства башни до вершины горы предварительно проложили 11-ти километровую дорогу. Смотровая башня была выстроена в течение 10 месяцев, открытие башни состоялось в июне 1936 года. Последняя ее реконструкция завершилась в 2004 году.