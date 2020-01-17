В Краснодаре появится мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы

На месте, где появится мемориальный комплекс, в августе 1942 года шли ожесточенные бои. Немец уже подходил к Краснодару, и всех учеников 9-10 классов отправили на сборный пункт, выдали оружие и обмундирование, которого на всех не хватало. Могло быть и так, что одна винтовка была на троих. А у одного гимнастерка, у другого - ремень. Всех мальчишек собрали и отправили на Пашковскую переправу в состав 349-й стрелковой дивизии. Именно эти ребята перешли реку Кубань и стояли на противоположной стороне. Но силы были неравные. На наших мальчишек перла дивизия СС «Мертвая голова» и практически все ребята погибли в том страшном бою, пытаясь остановить фашистов.

- Пaшковская переправа – особое, героическое место для Крaснодара. Здесь совсем юные мальчишки, вчерaшние школьники приняли нерaвный бой и дaли возможность нашим войскам перегруппироваться и отступить, не дaли захватить мост. В полной мере Пашковскую переправу можно нaзвать рубежом воинской доблести и, конечно, мы должны сохрaнить этот подвиг в памяти горожан. Поэтому к юбилею Великой Победы создaдим здесь новый мемориaльный комплекс. Проект получился действительно интересным, и его воплощение позволит крaснодарцам лучше знaть историю нашего города, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Появится и смотровая площадка. Фото: администрация Краснодара

Мемориальный комплекс появится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет находиться на улице Заводской – той самой, где и разворачивалась кровавые события августа 1942 года. Эскиз памятника разработал известный краснодарский скульптор Валерий Пчелин. Кстати, работать нам мемориалом автор начал еще в 2013 году, а в 2017-ом в поселке Пашковском заложили памятный камень. И вот теперь сам проект будет реализован. На создание памятника будет выделено из бюджета Краснодара 8,5 млн рублей.

Мемориальный комплекс появится в поселке Пашковском. Фото: администрация Краснодара

В центре композиции - стела, которая имеет усеченную форму с торчащей арматурой - символ оборвавшейся переправы. Она будет находиться на возвышенности, переходящей в мост, здесь будет смотровая площадка, и появятся плиты с именами героев-защитников переправы. А территорию рядом с мемориалом приведут в порядок – установят скамейки, высадят кустарники и сделают парковку.

Так будет выглядеть мемориал. Фото: администрация Краснодара

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«...Краснодар я знал хорошо. В 1920 году я работал в этом городе в военном трибунале 9-й армии, затем не раз приезжал в Краснодар перед войной. Это был город-сад, утопавший в зелени акаций, абрикосов, яблонь. Краснодарцы его называли городом радости. И действительно, нельзя было не радоваться, слыша смех молодежи на улицах и в парках, шум рынков, дробь барабана и задорную песню шагавших по улице пионеров (продолжение)