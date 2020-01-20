«Документы на дом нашли в автобусе в Сочи»: Маму тройни ищут вторую неделю

Многодетный отец тройни Сергей Трубкин разрывается между своими 3-летками Дашей, Ваней и Димой (имена изменены — авт.). Дело в том, что вот уже больше недели дети не видели свою маму, которая никогда не отходила от них ни на шаг.

- Просто внезапно в прошлую пятницу, 10 января, она вышла из дома, не взяв с собой даже телефон, - быстро говорит «КП» - Кубань» муж Екатерины. - Зато целый пакет документов на дом, детей и свою медкарту зачем-то взяла.

Весь этот ворох семейных ценностей через три дня нашли в одном из сочинских автобусов.

- Этот маршрут курсирует по Адлеру. Даже представить себе не могу, что она могла там делать, - продолжает Сергей. - Я сам туда ездил, забирал документы.

В последнее время его начало беспокоить психическое состояние супруги.

- Понимаете, она заговаривалась. Подходила, порой, к совсем незнакомым людям и рассказывала наши глубоко личные обстоятельства, - продолжает муж.

По словам Сергея, в последнее время он всерьез решил показать Екатерину специалисту.

- Учитывая это ее состояние, непонятно, где ее искать. Никакой логики в ее действиях. Она может быть на кладбище, на вокзале, в аэропорту, в магазине... Для меня сейчас главное — ее найти.

Сергей отзывается о жене, как о хорошей матери, которая никогда не оставила бы детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей уже завесил объявлениями весь Туапсе. Вся надежда на полицию.

- Только мне, кажется, пока не очень активно ее ищут. Я инициирую проверку, покупала она билеты на самолет или поезд или нет. Сейчас вот, позвонили, сказали, что не улетала из региона, - продолжает муж.

Итак, Екатерине Трубкиной 25 лет. Красивая брюнетка родом из Иваново, поэтому может предпринять попытку отправиться туда.

Почти четыре года назад у молодой пары родилась тройняФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина может нуждаться в медицинской помощи и дезориентирована.

Сергей начал замечать странности в поведении женыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За время своего исчезновения она не предпринимала попыток связаться с семьей, но, предположительно, может находиться в Сочи и его окрестностях. Женщина была одета в джинсы, темный кардиган, темные ботинки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Трубкиной, могут обратиться в полицию или звонить по телефонам родственников 8 (926) 73-33-038 и 8 (918) 30-10-956.