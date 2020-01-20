2020-01-20T13:46:45+03:00
Происшествия

Самолет, летевший в Сочи, экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с шасси

На борту ATR-72 летели 42 пассажира
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Пассажиры улетели в Сочи на резервном самолете. Фото: Konstantin Nikiforov, источник: wikipedia.orgПассажиры улетели в Сочи на резервном самолете. Фото: Konstantin Nikiforov, источник: wikipedia.org
Изменить размер текста:

ЧП произошло вчера в воскресенье, 19 января. Самолет марки ATR-72 авиакомпании Utair, летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара после того, как спустя некоторое время покинул эту воздушную гавань. На его борту в этот момент находились 47 пассажиров.

- Возникли проблемы после вылета из международного аэропорта Краснодар. У самолета ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT377 в Сочи не убрались стойки шасси, - сообщают в пресс-службе аэропорта. - Летчик принял решение вернуться в Краснодар.

Для аварийной посадки воздушного судна в аэропорту привели в готовность все экстренные службы. Спустя некоторое время борт благополучно сел.

- Всех, кто летел в Сочи, через два часа отправили в пункт назначения на резервном самолете, - пояснили в пресс-службе.

Инцидент подтвердили и в представительстве авиакомпании Utair.

- Действительно, происшествие имело место быть, - сообщили там. - Сработал соответствующий датчик неубранного шасси. Действия командира судна в этом случае вполне оправданы. Самолет сел успешно. Проблем с шасси нет.

Все пассажиры благополучно добрались до курортного города.

СПРАВКА "КП"

ATR 72 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолёт для среднемагистральных перелётов. Самолёт предназначен для перевозки до 74 пассажиров одного класса на расстояние до 1300 км и управляется двумя пилотами. Производитель — франко-итальянский концерн ATR.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи предъявили обвинения надругавшемуся над 10-летней школьницей педофилу
Поджог автобусов на Кубани: в полиции возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества
"Цирка не будет!": На Кубани семеро браконьеров пошли под суд за вылов дельфинов
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
«Он домогался моей дочери»: в Сочи возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей
Власти собираются судиться с агрокомплексом Ткачева
9-летний мальчик пропал в Краснодаре
В Выселковском районе открыли новый офис врача общей практики
В Краснодаре установили обновленный памятник «Ленин говорит с матросом»
На Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку
В Сочи в районе Крабового ущелья заблудились туристы
Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 9 марта поступили в продажу
Власти Краснодара рассказали о сносе незаконных объектов и рекламных конструкций в городе
В Крымске мужчина сбывал поддельные пятитысячные купюры
В Белореченском районе на полигоне ТКО завершили проверку
В Сочи охрана ТЦ жестко задержала посетителя
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил крымчан с Днем образования республики
Спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний в Сочи
В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде Ленинграда
На Кубани приставы вернули матери сына, которого забрал отец
На Кубани пьяный местный житель зарезал соседа
В Сочи состоялись соревнования по волейболу и баскетболу
В Новороссийске пассажиры напали на водителя такси
Глава департамента транспорта Владимир Архипов попал под подозрение по делу о взятках