Самолет, летевший в Сочи, экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с шасси

ЧП произошло вчера в воскресенье, 19 января. Самолет марки ATR-72 авиакомпании Utair, летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара после того, как спустя некоторое время покинул эту воздушную гавань. На его борту в этот момент находились 47 пассажиров.

- Возникли проблемы после вылета из международного аэропорта Краснодар. У самолета ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT377 в Сочи не убрались стойки шасси, - сообщают в пресс-службе аэропорта. - Летчик принял решение вернуться в Краснодар.

Для аварийной посадки воздушного судна в аэропорту привели в готовность все экстренные службы. Спустя некоторое время борт благополучно сел.

- Всех, кто летел в Сочи, через два часа отправили в пункт назначения на резервном самолете, - пояснили в пресс-службе.

Инцидент подтвердили и в представительстве авиакомпании Utair.

- Действительно, происшествие имело место быть, - сообщили там. - Сработал соответствующий датчик неубранного шасси. Действия командира судна в этом случае вполне оправданы. Самолет сел успешно. Проблем с шасси нет.

Все пассажиры благополучно добрались до курортного города.

СПРАВКА "КП"

ATR 72 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолёт для среднемагистральных перелётов. Самолёт предназначен для перевозки до 74 пассажиров одного класса на расстояние до 1300 км и управляется двумя пилотами. Производитель — франко-итальянский концерн ATR.