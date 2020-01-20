«Мы готовы пойти на мировую»: на Кубани завели уголовное дело на 24-летнего сироту за спил старых деревьев, рухнувших около школы

Эта история тянется почти год – с марта 19-го. В поселке Мезмай, что в Апшеронском районе, старые и ветхие деревья, стоявшие рядом с единственной школой №27, не удержались на прогнивших корнях и рухнули.

24-летней Василий Попков некоторое время наблюдал за этим никому не нужным и оттого валяющимся без дела буреломом, а затем решил распилить стволы на части и перетащить к себе в сарай – газа нет, дома здесь топят дровами. К тому же, школе эти бревна вряд ли понадобились бы, поскольку отапливают учреждение углем.

При этом, правда, спилил еще – но тоже старую и едва живую ольху. Но тут же был сдан полиции бдительными соседками, которые когда-то, говорят, поконфликтовали с его опекуншей. В итоге на Василия завели уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка в крупном размере). А сумму ущерба оценили в 66 тысяч рублей. После признания в содеянном следователь передал дело в суд.

Жители поселка не согласны с тем, что на Попкова завели уголовку, и говорят, что деревья поломал сильный ветер.

– На самом деле никаких завалов в прошлом марте здесь не было. На территории школы деревьев нет вообще. Они есть на площадке, которая закреплена за школой, там-то неприятный инцидент и произошел. Выпал снег, был ветер, одно дерево действительно рухнуло. Но там никто из детей не ходит, поэтому никакой опасности не было, – говорит директор школы Александра Филиппова в эксклюзивном интервью «КП»-Кубань».

А жалобу от школы директору пришлось подать, так как это произошло в зоне ее юридической ответственности.

Александра Филиппова утверждает, что узнала о поступке Василия уже после того, как кем-то было написано заявление. А жалобу от школы ей пришлось подать, так как это произошло в зоне ее юридической ответственности.

– Васю я знаю, учила его. Он парень спокойный, хороший. Но на его сторону встать не могу, так как правонарушение все же было совершено. Однако я уверена, что за это не нужно сажать в тюрьму. Можно ведь было спросить разрешение у сторожей, у меня, в конце концов, – говорит директор.

Между тем, местные активисты утверждают, что администрация Апшеронского района таким образом мстит «обидчикам» за массовые обращения во все органы власти из-за незаконной вырубки мезмайского леса. И Вася Попков – лишь рычаг воздействия. Хотя заместитель главы муниципалитета Дмитрий Тельнов сообщил, что чиновники обвинителем и не выступали.

– Администрация была признана потерпевшей стороной в ходе следственных действий, то есть мы сами не инициировали процедуру возбуждения уголовного дела. Василий признал, что он действительно спилил одно дерево, стоящее на корню. После этого следователь объявил нас потерпевшими, так как деревья – это муниципальная собственность. Думаю, что дело нужно было прекращать еще на стадии следствия. Но тут опять же: как хорошо работала сторона защиты, какие были доказательства, свидетели, – говорит Дмитрий Тельнов.

На территории школы деревьев нет.

Вообще же доказательств того, что оба дерева были аварийными, по словам Тельнова, нет. В материалах дела сказано, что одно дерево было аварийным сухостоем. Это подтвердила и ботаническая экспертиза, которая показала, что одно из деревьев было иссохшим, второе – гнилым и «биологически обреченным». Почему школа сама не инициировала спил – неизвестно. Возможно, повлиял тот факт, что то место действительно безлюдное.

По словам заместителя главы, администрация в этой ситуации оказалась заложником разбирательств. Возможно, никто бы и не обратил внимания, если бы не то самое заявление в полицию. Однако позиция власти в этом вопросе такова: они готовы пойти на мировую взамен на возмещение ущерба.

Вася - парень спокойный, хороший.

– В пятницу я поднимал этот вопрос и мы определились, что подадим ходатайство на прекращение уголовного дела, – рассказывает Дмитрий Тельнов. – Но при условии: либо он возмещает ущерб более 60 тысяч рублей, который причинил спилом, либо должен произвести посадку других деревьев.

Василий Попков уже высадил несколько кустарников. Теперь дело за малым: если прокуратура как гособвинитель поддержит ходатайство администрации, дело закроют.