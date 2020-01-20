2020-01-20T20:16:00+03:00
Общество

В Краснодаре представили проект новых общественных туалетов

Такие уборные есть в Европе, теперь их могут установить и в столице Кубани
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Такие туалеты представили в КраснодареТакие туалеты представили в Краснодаре
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В администрации Краснодара прорабатывают вопрос установки в городе новых платных общественных туалетов. Такие есть в Германии и ряде других европейских стран. А теперь проект презентовали на совещании в администрации Краснодара.

Туалеты, которые представили в Краснодаре

Туалеты, которые представили в Краснодаре

- Сегодня общественных туалетов в Краснодаре явно не хватает. По нашим данным, в городе один туалет – на 20 улиц. А по нормам кабины должны быть установлены через каждые 500 метров, - сообщил на совещании в мэрии города управляющий директор компании, которая разработала туалеты Родион Нечаев. И презентовал проект для Краснодара.

Туалеты, которые представили в Краснодаре

Туалеты, которые представили в Краснодаре

По проекту, который представили в мэрии, туалета будет бесплатным для маломобильных граждан и для детей до семи лет.

Туалеты, которые представили в Краснодаре - зал для маломобильных граждан

Туалеты, которые представили в Краснодаре - зал для маломобильных граждан

Туалеты, которые представили в Краснодаре - зал для маломобильных граждан

Туалеты, которые представили в Краснодаре - зал для маломобильных граждан

Кроме того, места для инвалидов оборудованы экстренной кнопкой вызова.

В уборных есть комната матери и ребенка

В уборных есть комната матери и ребенка

А еще в кабинах есть комнаты матери и ребенка, которые оборудованы всем необходимым для пеленания малыша. Так же авторы проекта сообщили, что он разработан специально для погодных условий России. Те есть туалеты будут отапливаться, несколько раз в день убираться. А еще оплатить посещение можно будет банковской картой.

Платить за посещение можно банковской картой

Платить за посещение можно банковской картой

- Так же в помещениях самоочищающееся сиденья унитазов, раковины с бесконтактными смесителями и сопутствующими аксессуарами, - пояснил Нечаев. - А еще в наших туалетах можно утолить жажду. Мы готовы установить туалеты за счет инвестиционных средств.

Туалеты, которые представили в Краснодаре - раковины оборудованы бесконтактными смесителями

Туалеты, которые представили в Краснодаре - раковины оборудованы бесконтактными смесителями

В мэрии Краснодара пообещали все внимательно изучить.

- Замглавы города Дмитию Логвиненко поручено проработать этот вопрос, - сообщили в администрации Краснодара. - Так что о дате установки говорить еще рано.

Туалеты, которые представили в Краснодаре - мужской зал

Туалеты, которые представили в Краснодаре - мужской зал

ИСТОЧНИК KP.RU

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