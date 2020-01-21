«Первый раз скорая опоздала на два часа, а второй - не приехала»: Мужчину с инсультом в больницу отвезли соседи, так и не дождавшись помощи

Соседи Евгения Ковкова, 60-летнего жителя станицы Ставропольской, что в 20 минутах езды от кубанской столицы, за сутки вызывали скорую несколько раз.

- Первый раз, в воскресенье, 19 января, медики хоть и опоздали на два часа, но спасибо, что приехали все-таки, - рассказывает "КП" - Кубань" Ирина Рябцева. - Правда, зафиксировали инсульт, но оставили дома. А у него давление огромное. Мы сбивали, сбивали, но без толку.

Действительно, к тому моменту у Евгения Ивановича уже отнялась левая часть лица и тела. На следующий день, 20 января, к больному пришла терапевт.

- Попросила ручку и бумагу, написала таблеточки соседу. Больше ничего, - продолжает Ирина. - Но к вечеру ему совсем хуже стало. Давление мы по-прежнему сбить не могли. Снова вызвали скорую.

Первый звонок, утверждает Ирина, они сделали в 18.00 (плюс/минус несколько минут), но спустя час и следующие три к больному так никто и не приехал.

- Мы звонили каждый час по номеру "103" и каждый раз нам говорили, что вызов зафиксирован, чтобы мы ожидали, - говорит соседка пенсионера.

Параллельно Ирина дозванивалась на горячую линию минздрава Краснодарского края.

- Мою жалобу приняли и сказали, что в течение трех суток разберутся. Понимаете, человек умереть может за это время.

Не дождавшись скорой, соседи погрузили парализованного Евгения Ковкова в свою "шестерку" и отвезли в Краснодар.

- Там уже его срочно госпитализировали. Сказали, что мы время потеряли, - продолжает Ирина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Существует такой медицинский термин - правило золотого часа. В течение этого времени помощь должна быть оказана, - пояснил "КП" - Кубань" врач и юрист Николай Чернышук. - Это то время, когда недуг не может привести к необратимым последствиям. Скорая помощь у нас работает именно по этому правилу. Это регламентировано медицинскими нормативными актами. Кроме того, в Краснодарском крае все-таки трудно застрять в пути скорой из-за бездорожья, к примеру. У нас в большинстве районов все нормально с дорожным сообщением.

"Комсомолка" ждет официальных комментариев от кубанского минздрава.