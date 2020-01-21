«Выкинуть на улицу»: в Крымском районе хотят снести дома людей из-за близости к газопроводу

Таких, как семья Светланы Кузьменко с улицы Красина, в станице Нижнебаканской Крымского района много: на протяжении нескольких лет компания «Газпром трансгаз Краснодар» требует от них немедленного выселения из своих домов. Чтобы потом их снести. Хотя жильцы и представить себе не могли, что когда-нибудь эта территория станет охранной зоной, расположенной рядом с газовой магистралью.

– Нас просто хотят снести, – говорит Светлана Кузьменко. – Дом нам достался в наследство от бабушки, на глазах моего отца шло строительство магистрали. Папа рассказывал, как лазил по этим трубам, их строили в 1956-м. Здесь выросло несколько поколений. В те времена нам не выдавали никаких предписаний, все было хорошо. А теперь, спустя 63 года, нас хотят вышвырнуть на улицу. К этой многокилометровой трубе мы не подключены, она идет под землей.

Светлана Кузьменко боится оказаться со своей семьей на улице. Фото: телеканал "Электрон".

В ходе разбирательств выяснилось, что «охранную зону» поставили на кадастровый учет только в 2017-м. То есть гораздо позже, чем было завершено строительство жилых домов. Учитывая тот факт, что закон обратной силы не имеет, требование о сносе, по мнению адвоката семьи, незаконно.

Всего в зоне риска находятся больше 10 домов, но пока газовики подали иск в суд на один – самый ближний к трубе. И это жилье Светланы Кузьменко.

– Именно строители газопровода в далеком 1956 году должны были «обойти» зоны индивидуальной застройки в населенных пунктах, – рассказала «КП»-Кубань» адвокат Алла Ситникова. – Этот газопровод «Газпром» приобрел в собственность только в 2008 году, а охранная зона зарегистрирована в кадастре в 2017.

По закону, строительство капитальных строений должно учитывать фактор охранной зоны только после того, как она будет поставлена на кадастровый учет. То есть территория должна быть оформлена официально. Что мешало эсэсэсэровским строителям провести газовую магистраль дальше от уже возведенных домов – неизвестно.

В Нижнебаканской больше 10 домов, оказавшихся в охранной зоне. Фото: телеканал "Электрон".

Жильцы, попавшие в этот парадокс, не могут без слез читать письма, которые им присылает «Газпром трансгаз Краснодар». С ними они обратились в администрацию Нижнебаканского поселения, но чиновники заверили: письма носят рекомендательный характер. Хотя очередное судебное заседание уже назначено на 24 января. И решение будет зависеть не только от судьи, но и от доказательств.

По словам адвоката Аллы Ситниковой, есть два исхода – иск будет либо удовлетворен (с последующей компенсацией), либо отклонен. Но если при первом условии истец компенсирует слишком маленькую сумму, которой не хватит для возведения нового жилья, ответчик подаст встречный иск на увеличение компенсационной выплаты.

«Охранную зону» поставили на кадастровый учет только в 2017 году. Фото: телеканал "Электрон".

– Мы готовы пойти навстречу дочернему предприятию «Газпрома» и покинуть родовое гнездо, – с сожалением говорит Светлана Кузьменко. – Но только при возмещении. Иначе где взять средства на новый дом? Если же суд отклонит иск, то пусть нас оставят в покое.

В самом же «Газпром трансгаз Краснодар» «КП»-Кубань» прокомментировали, что домовладение Светланы Кузьменко расположено в 24 метрах от оси газопровода. Охранная зона, установленная законом, – 25 метров.

– По данным Росреестра, постройка дома завершена в 1991 году, – пояснила пресс-секретарь компании Евгения Белякова. – Однако разрешительную документацию на строительство и ввод объекта администрация Крымского района не предоставила. 14 января 2020 года ответчик подал в суд пакет документов о постройке дома. В настоящее время доказательства изучаются судом и истцом на предмет их относимости и допустимости к предмету спора. В зависимости от выявленных обстоятельств по данным документам, компания определится со своей правовой позицией, это также найдёт отражение и в судебном процессе.

Остальные 10 домов по улице Красина расположены в зоне минимальных расстояний. Ежегодно жители этих домовладений получают уведомление о необходимости устранения нарушений.