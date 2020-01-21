2020-01-21T19:53:35+03:00
Происшествия

7 суток за решеткой: Анапский суд арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош

Боец агрессивно вел себя в общественном месте
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/alexemelyanenkoФото: instagram.com/alexemelyanenko
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Анапский суд арестовал скандально известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош, который он устроил в поселке Супсех. Именно здесь на базе «Спорт» он готовился к поединку против средневеса АСА Магомеда Исмаилова. Местные жители часто видели его на пробежках в парке, на набережной.

По всей видимости, спортсмен решил немного расслабиться, принял на грудь и не подрасчитал. В итоге, пьяного бойца, который стал себя громко вести в общественном месте, заметили полицейские.

- Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест - семь суток, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Стоит сказать, официальных комментариев от ГУ МВД по Краснодарскому краю пока не поступало.

Напомним, в марте суд арестовал Александра Емельяненко за неповиновение полиции в Кисловодске. Боец поссорился с сотрудниками эвакуатора, которые собирались увезли его золотой «Мерседес», стоявший на пешеходном переходе. Не сумев убедить оппонентов в своей правоте, Александр сел в машину и пустился наутек.

- Каюсь...был неправ, раскаиваюсь в содеянном. Я вел себя так из-за состояния, в котором я находился в тот момент. Не оказывал никакого сопротивления [полиции], иначе бы это отразилось на них, — говорил в суде Емельяненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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