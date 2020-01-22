2020-01-22T00:46:49+03:00
Дом. Семья

Выбросили как мусор: на Кубани изверги выкинули слепых щенков на мороз

Несколько часов малыши провели в картонной коробке и чуть не умерли от холода [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Всего в коробке лежали четыре крохи. Фото: instagram.com/priutgkВсего в коробке лежали четыре крохи. Фото: instagram.com/priutgk
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- Настоящие живодеры, не иначе! - возмущались жители Горячего Ключа, когда во время прогулки около Городского озера увидели полиэтиленовый пакет с картонной коробкой из-под детской обуви внутри.

В Горячем Ключе изверги выкинули слепых щенков на мороз Видео: "Зооняня".

Она была закрыта и разглядеть издалека, что находится внутри, было сложно. Когда прохожие приблизись к ней, то услышали отчаянный писк. Подняли крышку – внутри копошатся щеночки, совсем крохотные, еще слепые! Уж сколько простояла коробка на улице, неизвестно. Но щенки были ледяные!

Пока определить породу щенков сложно. Фото: instagram.com/priutgk

Пока определить породу щенков сложно. Фото: instagram.com/priutgk

- Всего в коробке было четыре девочки. Определить их породу сейчас сложно, еще слишком малы. Мы отвезли их в «Зооняню», где занимаются выкормом и спасением таких крошек, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мини-приюте Горячего Ключа.

Маленькие щенки совсем беспомощны - они слепы и глухи, не умеют даже ползать, есть что-либо кроме материнского молока.

Коробку в пакете нашли около Городского озера. Фото: instagram.com/priutgk

Коробку в пакете нашли около Городского озера. Фото: instagram.com/priutgk

- Первый месяц жизни они полностью зависят от матери и не способны выжить без ее заботы, - говорят зоозащитники. - А уж выбрасывать на улицу, значит отправить их на верную смерть.

Найденных в коробке щенков спасли от гибели в Горячем Ключе Видео: "Зооняня".

Сейчас волонтеры ищут для крошек новых хозяев. Разыскивают также и владельца мамы щенков.

Сейчас малышей отдали на временную передержку.

Сейчас малышей отдали на временную передержку.

- К сожалению, там, где живодер оставил коробку, нет камер видеонаблюдения. Поэтому мы ищем свидетелей, которые, возможно, видели, как щенков выбрасывали или знают самого хозяина, - продолжают волонтеры мини-приюта Горячего Ключа. - Мы намерена написать заявление в полицию за жестокое обращение с животными.

Все, кто готов приютить малышей, могут позвонить по телефонам представителей приюта: 8-918-435-21-43 (Олеся), 8-918-328-94-13 (Алена).

ИСТОЧНИК KP.RU

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