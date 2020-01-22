«Стал начальником в 22 года. Это большая редкость»: сотрудники краснодарской налоговой о новом вице-премьере Правительства Дмитрии Григоренко

Владимир Путин изменил структуру российского правительства. Новый кабинет министров и вице-премьеров уже представили.

Возглавил российское правительство Михаил Мишустин – на должность премьер-министра он пришел из налоговой службы. Новый вице-премьер, который вошел в состав правительства, выпускник Кубанского госуниверситета 41-летний Дмитрий Григоренко.

В 2000 году Дмитрий Григоренко окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по направлению юриспруденция. И сразу же устроился на работу в налоговую инспекцию № 4 Краснодара. Начинал с обычного специалиста.

– Несмотря на то, что Дмитрий Григоренко у нас проработал не очень долго, мы его запомнили вежливым человеком, – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника отдела кадров УФНС №4 по Краснодару Ирина Здоренко. – Пришел к нам сразу после института, немного проработал специалистом первого разряда, а потом я его согласовывала на должность начальника отдела выездных проверок.

Новый вице-премьер Дмитрий Григоренко на первой работе оставил о себе хорошие воспоминания. Фото: www.nalog.ru

В новом отделе Григоренко занимался проверкой предприятий – выявлял нарушения в отчетностях, сдаче баланса. По словам Ирины Борисовны, Григоренко оставил о себе исключительно хорошие воспоминания.

– В то время мало кого могли взять в таком возрасте и на такую должность – Дмитрию Юрьевичу было ведь всего 22 года. Но уже тогда он зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, – вспоминает Ирина Здоренко. – Он, можно сказать, ночевал на работе – раньше всех приходил и уходил последним. На службе у него все получалось – такое не каждому дано. Знаете, стать начальником целого отдела может только очень грамотный человек. Дмитрий Юрьевич хорошо знал бухучет, отлично владел знаниями по информационным технологиям, применял навыки на выездных проверках. И сам лично много ездил, хотя и был начальником.

Заместитель начальника отдела кадров УФНС №4 по Краснодару Ирина Здоренко о Дмитрии Григоренко. 00:00 00:00

Коллеги молодого Григоренко относились к нему с уважением, воспринимали всерьез.

– Он зарекомендовал себя авторитетом, выглядел достойно, галантно, не конфликтовал ни с кем, – продолжает Здоренко. – Конечно, мы очень рады его назначению! И гордимся своим сотрудником. Все-таки мы дали первый толчок, первая его школа прошла у нас. Помнит Дмитрий Юрьевич это или нет, но он выходец из нашей инспекции! После нас он в Москву уехал, мы гордились им, а теперь еще больше. Некоторые из бывших сотрудников поддерживают с ним связь.

На своем первом месте работы будущий вице-премьер правительства нашел и свою любовь. Когда был еще обычным специалистом, познакомился с девушкой из соседнего отдела. Носил ей цветы, водил на свидания. А потом пара поженилась. Вместе с семьей Дмитрий Григоренко и уехал в Москву через три года после того, как закончил вуз.

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