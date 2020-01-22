Создатель карты настроения Краснодара: Я вдохновился исследованием поведения людей на вокзале в Пенсильвании

Краснодар прогрессивный город, по крайней мере, это касается жителей. Это можно смело заявлять, судя по количеству идей развития городского пространства. Каких уже только не было идей: и пешеходный центр, и вертикальные сады, и повсеместное использование выделенных полос… Продолжать можно долго.

В этот раз же хочется поговорить об анализе. 21 января в сети краснодарцы увидели карту настроения города. Очень занимательный материал. По сути, автор на обычную карту наложил результаты анализа постов в соцсетях. Красный – это негативные публикации, зеленый – положительные.

- Я прочитал книжку по урбанистике, где исследовали, почему люди на вокзале в Пенсильвании ходили всегда только через одно крыло и старались всячески игнорировать другое. Это вызывало толкотню и всяческий дискомфорт, - рассказывает «КП»- Кубань» автор карты настроения Краснодара архитектор Денис Лысов. – Чтобы понять причину, эксперты анализировали посты в твиттере.

Оказалось, что в том крыле были неудобная навигация, обитало много бомжей.

Результаты исследования отдали руководству, а те уже приняли соответствующие меры. В итоге вокзал заработал, как надо.

КАК НАШЛИСЬ ЗЛЫЕ И ДОБРЫЕ

- Все инструменты лежат на поверхности. Я использовал геолокацию в соцсетях и заранее подготовленный список ключевых слов для поиска, - делится Денис Лысов. – Поиску делал руками. Конечно, если была бы настроенная нейросеть, получилось бы быстрее и точнее. Но я это делал один в свободное от работы время.

Больше всего злых постов было с улиц Московской и Петра Метальникова., также в районе Яблоновского и тургеневского мостов. Еще негативно окрашена окрестность Старокубанского кольца и Гидрострой.

А вот добрые публикации отмечены в районе парка «Краснодар», в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, Дубинке и Комсомольском. Также позитивно окрашены Пушкинская площадь и Солнечный остров.

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ КРАСНОДАРА

Архитектор не ставил себе задачу раскритиковать работу администрации.

- Я просто хотел посчитать, где у нас основные проблемные точки, чтобы обратить на них внимание. Чтобы работу концентрировать именно в тех местах, - объясняет Лысов. –Конечно, идеальных мест не бывает, но мы можем справиться с уже существующими проблемами, потому что знаем о них.

Стоит отметить, что эта карта первая в своем роде для городов России. По крайней мере, в открытом доступе.