В Краснодаре работнику музея грозит 5 лет тюрьмы за хранение взрывчатого вещества в… экспонате

65-летний хранитель музея Владимир Маковецкий в Выставочном зале боевой славы работает почти 10 лет. Ветерана труда знают многие краснодарские школьники - именно он проводит для ребят экскурсии, рассказывает о находках времен войны. О том, что в таком солидном возрасте станет фигурантом уголовного дела, даже не думал. Да еще и по какой статье - ч.1 ст.222.1 УК РФ «Хранение взрывчатых веществ». Виной тому стал раритетный экспонат на работе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все произошло 18 декабря 2018 года. В этот день правоохранители приехали в Выставочный зал с проверкой. В городском музее хранились винтовки и карабины, автоматы, пулеметы и боеприпасы 40-х годов – их и осматривали сотрудники в форме.

Подозрение вызвал 105-миллиметровый фугасный снаряд из Германии. Боеприпас отправили эксперту, который после обследования заявил, что это «взрывное устройство, которое снаряжено аммотолом».

Тот самый снаряд времен войны.

- Снаряд был пригоден для производства взрыва, чем создал угрозу безопасности здоровью и жизни граждан, - посчитал специалист.

Во время разбирательств под подозрение попал Владимир Маковецкий. По версии следствия, пенсионер нарушил свои должностные обязанности, не провел надлежащим образом отбор экспонатов и не проверил их на наличие взрывных устройств.

Во время допроса мужчина рассказывал, что немецкий фугас в Выставочном зале появился благодаря одной из краснодарских школ.

- Дело в том, что зимой в 2011 году мы готовились ко Дню Защитника Отечества. Малый зал заполнили, а большой оказался пустым. Собрать экспонаты помогли краснодарские школы, в музеях которых были исторические находки, - рассказывал правоохранителям Владимир Петрович. – После праздника некоторые учебные заведения забрали экспонаты обратно, а часть осталась у нас.

Владимир Петрович - ветеран труда. В его коллекции множество медалей и грамот.

- Почему вы не составили акт с указанием лица, сдавшего этот снаряд? – спрашивал следователь.

- Когда экспонаты только собирали, начальник сказал, что сразу после проведения мероприятия представители школ заберут их обратно. Потому нет надобности составлять акт приема предметов на хранение, - ответил Владимир Петрович. – О том, что снаряд рабочий, определить я не мог, знаний в этой области у меня нет.

При этом, как говорил его начальник, в УМВД по Краснодару, а также в ГУ МВД по Краснодарскому краю отправлялись письма с просьбой предоставить специалиста, который проверит экспозиции, так как в музее такого эксперта нет. Но там ответили, что проверка возможна только в рамках возбуждения уголовного дела.

Спустя почти год Владимиру Маковецкому предъявили официальные обвинения в хранении взрывчатых веществ. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Правда, его защита настаивает – обвинение необоснованно.

В защиту сотрудника музея выступил начальник управления по делам молодежи города Георгий Пронькин.

- Уголовная статья, по которой обвиняют моего подзащитного, предусматривает тайное сокрытие взрывчатых веществ. Например, если бы человек нашел снаряд, припрятал его у себя дома, а затем им распорядился по своему усмотрению. Но здесь экспонат же находился в Выставочном зале Боевой славы долгие годы, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Владимира Людмила Иванова. – Кроме того, порядок приема оружия на хранение в качестве экспонатов устанавливается приказом руководителя юрлица. Но такой документ не издавался. Лицо, ответственное за установление наличия взрывчатых веществ, на дату инвентаризации орудия в штате отсутствовало.

По словам адвоката, уголовное дело необходимо прекратить, так как в данном случае речь идет об административной ответственности.

- Статью 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения оружия и патронов к нему» не следует путать с незаконным хранением – ст. 222.1 УК РФ, - продолжает Людмила Иванова. – Согласно административному кодексу, должностному лицу выпишут штраф от 50 до 100 тысяч рублей или от 300 до 500 тысяч рублей на юрлицо, - продолжает Людмила Иванова. - Но, похоже, проще осудить пенсионера, чем платить штраф.

Сейчас Владимир ожидает приговор суда. «Комсомолка» следит за развитием событий.