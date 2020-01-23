«Грянули изменения в законе о донорстве органов»: Краснодарский врач в эфире радио «КП» завещал свое тело медицине

В России изменили и дополнили статью закона о «Донорстве органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)». Восьмого января эти перемены официально вступили в силу.

- Тема донорства тканей и органов в нашей стране сложная, многократно оспариваемая. Более того, криминальный окрас ей придает чье-то воспаленное воображение. Однако на самом деле трансплантация — это спасение жизней, - пояснил в эфире радио «КП» врач, юрист, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

По его словам, поправки в статью закона избавляют врачей от многих нюансов, если человек при жизни не оформил юридический запрет о пересадке его органов другим людям.

Здоровый разговор: В России будут забирать органы для донорства без согласия? - Краснодар - 23.01.2020 00:00 00:00

- Теперь если пациент (после ДТП это происходит часто, различные несчастные случаи) при жизни не возражал на этот счет, то его органы можно будет пересаживать без каких-либо юридических проволочек, то есть так называемая презумпция согласия, - добавил Николай Чернышук. - Это существенно упрощает процесс спасения других людей, которые годами стоят в очереди на донорское сердце, к примеру.

При этом, чтобы упорядочить информацию о волеизъявлении (несогласии) умерших, сделать более простым и оперативным для врачей принятие решения о посмертном использовании органов с целью трансплантации, новый закон предусматривает важный инструмент: создание Федерального регистра. Это будет единая база заявлений о несогласии тех, кто при жизни решит оказаться от посмертного пожертвования своих органов для трансплантации другим людям.

Краснодарский врач напомнил, что на Кубани дефицита донорских органов нет. Благодаря этому операции по трансплантации проводятся здесь регулярно.

- Нужно победить в людях мракобесие. В законе четко расписано, как родственники могут убедиться, что смерть наступила и ничто уже не вдохнет в близкого им человека жизнь. Они могут запросить все результаты исследований на предмет смерти мозга прежде, чем какой-то из его жизнеспособных органов спасет чью-то жизнь, - сказал врач.

В свою очередь в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Николай Чернышук заявил, что готов после смерти сам стать донором органов.

КСТАТИ

ДЕТСКОЕ ДОНОРСТВО: ПОСМЕРТНО С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Прижизненное детское донорство по общему правилу не допускается. Есть лишь некоторые исключения: в частности, забор костного мозга для родственной трансплантации.

- Посмертное детское донорство и нынешнее законодательство, и новый законопроект предусматривают — для этого потребуется согласие одного из родителей, оформленное в письменном виде, - поясняет Николай Чернышук. - По такому пути идут многие зарубежные страны с передовой системой трансплантологии.

Важно: категорически будет запрещено посмертное донорство в отношении воспитанников детских домов и детей, находящихся под опекой.