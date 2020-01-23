2020-01-23T15:10:18+03:00
Общество

«Грянули изменения в законе о донорстве органов»: Краснодарский врач в эфире радио «КП» завещал свое тело медицине

Теперь, чтобы запретить пересадку органов от умершего пациента, нужно оформить официальный отказ при жизни [подкаст]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Посмертное донорство может спасти чью-то жизнь.Посмертное донорство может спасти чью-то жизнь.
Изменить размер текста:

В России изменили и дополнили статью закона о «Донорстве органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)». Восьмого января эти перемены официально вступили в силу.

- Тема донорства тканей и органов в нашей стране сложная, многократно оспариваемая. Более того, криминальный окрас ей придает чье-то воспаленное воображение. Однако на самом деле трансплантация — это спасение жизней, - пояснил в эфире радио «КП» врач, юрист, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

По его словам, поправки в статью закона избавляют врачей от многих нюансов, если человек при жизни не оформил юридический запрет о пересадке его органов другим людям.

Здоровый разговор: В России будут забирать органы для донорства без согласия? - Краснодар - 23.01.2020

00:00
00:00

- Теперь если пациент (после ДТП это происходит часто, различные несчастные случаи) при жизни не возражал на этот счет, то его органы можно будет пересаживать без каких-либо юридических проволочек, то есть так называемая презумпция согласия, - добавил Николай Чернышук. - Это существенно упрощает процесс спасения других людей, которые годами стоят в очереди на донорское сердце, к примеру.

При этом, чтобы упорядочить информацию о волеизъявлении (несогласии) умерших, сделать более простым и оперативным для врачей принятие решения о посмертном использовании органов с целью трансплантации, новый закон предусматривает важный инструмент: создание Федерального регистра. Это будет единая база заявлений о несогласии тех, кто при жизни решит оказаться от посмертного пожертвования своих органов для трансплантации другим людям.

Краснодарский врач напомнил, что на Кубани дефицита донорских органов нет. Благодаря этому операции по трансплантации проводятся здесь регулярно.

- Нужно победить в людях мракобесие. В законе четко расписано, как родственники могут убедиться, что смерть наступила и ничто уже не вдохнет в близкого им человека жизнь. Они могут запросить все результаты исследований на предмет смерти мозга прежде, чем какой-то из его жизнеспособных органов спасет чью-то жизнь, - сказал врач.

В свою очередь в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Николай Чернышук заявил, что готов после смерти сам стать донором органов.

КСТАТИ

ДЕТСКОЕ ДОНОРСТВО: ПОСМЕРТНО С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Прижизненное детское донорство по общему правилу не допускается. Есть лишь некоторые исключения: в частности, забор костного мозга для родственной трансплантации.

- Посмертное детское донорство и нынешнее законодательство, и новый законопроект предусматривают — для этого потребуется согласие одного из родителей, оформленное в письменном виде, - поясняет Николай Чернышук. - По такому пути идут многие зарубежные страны с передовой системой трансплантологии.

Важно: категорически будет запрещено посмертное донорство в отношении воспитанников детских домов и детей, находящихся под опекой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые "минировали" детсады и школы
Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования
Новости 24
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Судебный пристав вырвал телефон из рук посетителя, когда тот пытался зафиксировать нарушение его прав
В Краснодаре готовят к строительству пять спортивных центров
Губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске
В Краснодаре на территории детского сада задержали пьяного уголовника
Журналисту из Сочи угрожают за попытку проверить на фейк заявление про бездомных ветеранов на пресс-конференции Путина
В Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода
На Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаин
В центре Армавира грузовик застрял в тоннеле
В Краснодаре в сквере «Крымском» начали укладку плитки
В Отрадненском районе пенсионерка отравилась угарным газом
В Краснодаре из-за штормового предупреждения временно закрыли Ботанический сад
На Кубани разыскивают 16-летнюю девушку
В Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко
В Каневском районе открылся распределительный центр плодоовощной продукции
Экс-глава департамента печати Кубани Ольга Горохова попала под амнистию