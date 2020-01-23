В Новороссийске семья с детьми переехала жить в вагончик во дворе многоэтажки

О том, что дети вместе с родителями ютятся в трейлере у многоквартирного дома по улице Суворовской, узнала школа, в которой учатся ребята.

– Семья приехала из другого региона около полугода назад, – рассказал «КП»-Кубань» начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска Евгений Титков. – Всех «новичков» школа обязана проверять – то, как живут, где, с кем и так далее. То есть выясняют условия.

Семейство изначально поселилось в съемной квартире. Но через пару месяцев купили трейлер и поняли, что жить в нем гораздо дешевле арендованной однушки. Перетащили в него вещи и с радостью заселились.

– При школьной проверке выяснилось, что дети живут вовсе не в квартире, – продолжает Евгений Титков. – Вагончик отапливали газом, это опасно. Мало ли что может случиться. Да и место детям для уроков необходимо по закону, в помещении должно быть пространство. Мы сказали родителям, что так дело не пойдет. И предложили помощь в поиске съемной квартиры.

По словам начальника управления, семейство и не скрывало своих условий жизни. Готовили, кстати, прямо внутри с помощью газового баллончика. В качестве канализации использовали, скорее всего, открытый люк, который находился под «жилищем».

Семья хорошая, родители – работающие люди, у детей всегда опрятный внешний вид. Никто не пьет, не ведет какой-то асоциальный образ жизни. Вопрос был только один – относительно условий жилья.

Сейчас они арендуют жилье, платят самостоятельно. Администрация помогла с поиском квартиры. А трейлер со двора жилой многоэтажки убрали.