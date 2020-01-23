Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 24 января 2020: на лед выходят девушки, пары разыграют медали

Представляем вашему вниманию расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 24 января 2020.

Третий соревновательный день в австрийском Граце откроют девушки. Главные звезды и претенденты на весь пьедестал – российские спортсменки. Нашу страну представляют Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. И предсказать, кто из них станет чемпионкой Европы практически невозможно. Эта борьба будет захватывающей.

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 24 января

Женщины, короткая программа

13:25 мск – сайт Первого канала, телеканал «Беларусь 5». В эфире Первого канала – с 18:25.

Пары, произвольная программа

20:55 мск – сайт Первого канала, телеканал «Беларусь 5». В эфире Первого канала – с 22:55.

И если от девушек мы пока только ждем пьедестала, то наши пары уже сделали один шаг к медалям всех достоинств. Все три российских дуэта в лидерах после короткой программы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первые с мировым рекордом (82.34 балла), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые, с результатом 74.92. Евгения Тарасова и Владимир Морозов – третьи, с 73.50 баллами.

Наши пары выйдут на лед в четвертой группе, которая начнет выступления в 23:19 по московскому времени.