2020-01-26T21:33:24+03:00
Общество

Пассажира, прибывшего в Краснодар из Китая, увезли на скорой с высокой температурой

Мужчину доставили в инфекционку в специальном "коконе"
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Мужчину увозят на скорой в специальном "коконе" в инфекционку. Фото: соцсетиМужчину увозят на скорой в специальном "коконе" в инфекционку. Фото: соцсети
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В Международном аэропорту Краснодара во время проверки пассажиров, прилетевших из Китая, санитарные врачи выявили мужчину с высокой температурой. Его тут же погрузили в карету скорой помощи - он не проходил никакого контроля. Пассажира положили на специальные носилки, которые похожи на кокон - они закрыты со всех сторон, - и увезли в инфекционку. При этом сами врачи были в специальных защитных одеждах и респираторах.

- Во время проведения специалистами Роспотребнадзора проверки пассажиров тепловизорами, прибывших из китайского города Санья, был выявлен пассажир с повышенной температурой, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - По предварительным данным у него острая респираторная вирусная инфекция. В настоящее время проводятся дополнительные медицинские анализы.

Пассажира увозят на скорой из аэропорта. Фото: Типичный Краснодар

Пассажира увозят на скорой из аэропорта. Фото: Типичный Краснодар

В аэропорту Краснодара и Сочи сейчас работают санитарные врачи, которые до субботы, 25 января, досматривали только международные рейсы. А с 26 числа стали проверять пассажиров и на внутрироссийских рейсах.

Это связано с тем, что в Китае сейчас бушует опасная инфекция - короновирус. Зараза скосила более 600 человек, больше 20 жителей КНР - погибли от инфекции.

- Мужчина, который прилете из Китая - россиянин, он житель Краснодара, в КНР ездил отдыхать. У него тепловизор выявил высокую температуру, поэтому его экстренно увезли в больницу, предварительно взял мазок из зева и кровь, - рассказала сайту "КП"-Кубань" официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Это первый случай, когда мы увезли в больницу пассажира с высокой температурой.

По словам Воронковой, всего на Кубань уже прибыли 1300 человек, которые побывали в Китае. ДО недавнего времени никто из них не страдал высокой температурой.

В аэропорту Краснодара на скорой увозят пассажира, прибывшего из Китая.ВИдео: Типичный Краснодар

- По предварительным данным, у пассажира, прибывшего из Китая с высокой температурой, ОРВИ, - пояснила Ирина Воронкова.

А чтобы жители и гости Краснодарского края могли получить ответы на все вопросы, касающиеся короновируса и санитарного осмотра в аэропортах, в Роспотребнадзоре Кубани заработала горячая линия. Специалисты-эпидемиологи ответят на все вопросы. Звонить по номеру: 8 (861) 259-35-22

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ИСТОЧНИК KP.RU

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