Просто занеси свою задницу в клетку: Магомед Исмаилов записал обращение к арестованному в Анапе Емельяненко

Пока Александр Емельяненко отбывает свои семь суток за решеткой в Анапе, которые получил за пьяный дебош, его будущий визави записал видеообращение. В нем Магомед Исмаилов высмеивает Емельяненко.

- Я в последних своих постах выкладываю, как я впахиваю, укладываю своих больших и мощных спарринг-партнеров, которые будут повыше, чем Александр. Спрашивается, для чего я все это делаю? Я таким образом пытался мотивировать Емельяненко, чтобы он готовился к нашему противостоянию максимально серьезно, - говорит Магомед Исмаилов.

Далее боец рассуждает, что, видимо, раз Емельяненко позволяет себе пьяные выходки, значит абсолютно уверен в исходе поединка.

- Он думает, что я маленький, лысый, что он мне ударов накидает и пойдет дальше отдыхать по своей схеме, - продолжает Исмаилов.

Однако боец обещает Александру Емельяненко очень тяжелую ночь 3 апреля и настоятельно советует взять себя в руки.

- При всем моем уважении к Мише Кокляеву, я не Миша. Для тебя будет очень тяжелая ночка, готовь себя к ней, - рекомендует Магомед Исмаилов. - Ты просто занеси свою задницу в клетку. А там уже неважно, в каком она будет состоянии.

Тема дня: В Анапе Александра Емельяненко арестовали на 7 суток - Краснодар - 22.01.2020 00:00 00:00

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Вечером 21 января Александра Емельяненко забрал наряд полиции прямо от стойки администратора базы отдыха «Спорт». Там пьяный боец не стеснялся в описаниях постояльцев, громко ругался матом. Досталось и самом администратору.

Фото: www.instagram.com/alexemelyanenko

Емельяненко отвезли в участок, осудили по статье «Мелкое хулиганство» и арестовали на семь суток.

Адвокат бойца пытался опротестовать решение Анапского районного суда в краевой инстанции и смягчить наказание до трех дней, однако приговор оставили без изменения.