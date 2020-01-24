«В Китае не пневмония, а чума, которой не было 700 лет»: сочинский Нострадамус предсказал большую беду нашим соседям

В Китае вспышка серьезного заболевания – нового типа коронавируса, который уже скосил больше 600 человек. 17 жителей КНР скончались. Люди замертво падают на улицах, а врачи бьют тревогу - препаратов от этого вида заразы еще не придумали. В китайских городах проводят масштабную дезинфекцию, все жители ходят в масках, а авиасообщение с китайским городом Ухань полностью прекращено. В России в аэропортах тщательно проверяют всех прилетевших из Китая.

За новостями из Китая внимательно следит и блогер Артем Драгунов, которого еще несколько лет назад прозвали сочинским Нострадамусом. Артем родился в Сочи, но последнее время живет в Германии. Прославился он тем, что видит вещие сны. Так еще в 2009 году он предсказал пожар в «Хромой лошади», реформу МВД, революцию в Египте и Тунисе, взрыв в Домодедово.

Сочинский Нострадамус Артем Драгунов. Фото: facebook.com

А кубанцам запомнился тем, что еще за год да трагедии в Крымске увидел во сне страшное наводнение. В июле 2012 года большая вода унесла жизни больше 100 человек, тысячи людей остались без крыши над головой. И теперь Артем Драгунов снова привлек к себе внимание громким заявлением. На этот раз сочинский Нострадамус высказался по поводу вируса в Китае.

- Это не вирус, а чума, - опубликовал у себя в Фейсбуке это заявление Артем Драгунов. - Это моё мнение, основанное на анализе косвенных данных. На самом деле в Ухани эпидемия чумы, скорее всего бубонной. Причём модифицированной. Возможно - применение боевой разновидности. Но это трудно выдать в эфир, а блокировать город надо, карантин вводить надо, всё остальное - тоже. Поэтому придумали про вирус, коронный.

Артем Драгунов даже сделал вывод, от чего мог появиться опасный вирус:

- Меньше крыс надо было сырыми жрать, - пишет сочинский Нострадамус. - Да и антидиверсионное развивать. И контразведку лелеять, а не крышевание ларьков. Моя настоятельная рекомендация России – закрыть всю южную границу, оборудовать карантинные посты, поднимать санэпидемстанцию, готовить противочумное. Прекратить любое сообщение с КНР, и ввести противоэпидемические меры. Поднимайте части химической и бактериологической разведки. Эта эпидемия чумы - самая мощная за последние 700 лет.

Пост Драгунова в Фейсбук набирает популярность

Артем Драгунов считает, что вирус – не простой: «Это боевое применение специальной разновидности. И китайцы упустили момент. Потому и закрыли город. Это была демка. Визитка. Мессидж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая 24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией в провинции Хэйлунцзян (читайте далее)

Русские в зараженном вирусом Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники — Все в масках, службы спасения проводят дезинфекцию всевозможными способами — переносными распылителями и целыми машинами. Задействовали даже вертолеты, — рассказала «КП» местная жительница Кристина Калашникова. Сама родом с Украины, мастер спорта по водному поло. Когда ей предложили поработать в «подводном балете и шоу русалок» в Ухане, она обрадовалась. Кто же знал, что город станет столицей эпидемии (продолжение)

Губернатор Приамурья: «Откажитесь от поездок в Китай»

Василий Орлов предостерегает амурских туристов в связи со вспышкой короновируса в КНР (подробности)