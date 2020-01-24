2020-01-24T16:19:13+03:00
Общество

«Собутыльник по вызову»: В Краснодаре мужчина предлагает за деньги составить компанию под рюмочку

Объявление с припиской: Выбор алкогольных напитков непринципиален [аудио]
Ева МУР@kp_kuban
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Выбор алкоголя - полностью на вкус и кошелек клиентаВыбор алкоголя - полностью на вкус и кошелек клиентаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На одном из крупнейших агрегаторов появилось объявление из Краснодара: "Собутыльник по вызову". Автор предлагает составить компанию всем, кому не с кем выпить.

- Добрый день! Я по объявлению, - звоню по представленному на сайте телефону. - Это же не шутка?

На другом конце провода отвечает приятный мужской голос по имени, если верить сайту, Илья Аленич.

- Нет. Не шутка.

- У нас подруге не с кем выпить, можете помочь?

К слову, услуга оказывается ежедневно. Но в выходные автор идеи просит за свое присутствие двойную оплату. С понедельника по четверг- 500 руб/час, пятница-воскресенье первый час-1000 руб последующие-500 руб/час. Алкоголь и закуски за счет клиента. В ответ обещают выслушать, поддержать и создать хорошее настроение. Просят не путать с мальчиком по вызову.

Вызываем собутыльника по вызову

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- А возраст ваш какой? Судя по голосу, вы - достаточно молодой человек, - продолжаем заинтересованный диалог.

- Не факт, что приеду я. Будет парень лет 25-28. С внешностью там все в порядке, не переживайте, - отвечает держатель необычного бизнеса.

Кстати, марка, градус и качество алкоголя его совершенно не интересует. Собутыльник по вызову не взыскателен.

- Хоть самогон..., - ответил Илья.

Над предложением мы пообещали всерьез подумать. Пятница же...

ИСТОЧНИК KP.RU

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