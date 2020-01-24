«Собутыльник по вызову»: В Краснодаре мужчина предлагает за деньги составить компанию под рюмочку
На одном из крупнейших агрегаторов появилось объявление из Краснодара: "Собутыльник по вызову". Автор предлагает составить компанию всем, кому не с кем выпить.
- Добрый день! Я по объявлению, - звоню по представленному на сайте телефону. - Это же не шутка?
На другом конце провода отвечает приятный мужской голос по имени, если верить сайту, Илья Аленич.
- Нет. Не шутка.
- У нас подруге не с кем выпить, можете помочь?
К слову, услуга оказывается ежедневно. Но в выходные автор идеи просит за свое присутствие двойную оплату. С понедельника по четверг- 500 руб/час, пятница-воскресенье первый час-1000 руб последующие-500 руб/час. Алкоголь и закуски за счет клиента. В ответ обещают выслушать, поддержать и создать хорошее настроение. Просят не путать с мальчиком по вызову.
Вызываем собутыльника по вызову
- А возраст ваш какой? Судя по голосу, вы - достаточно молодой человек, - продолжаем заинтересованный диалог.
- Не факт, что приеду я. Будет парень лет 25-28. С внешностью там все в порядке, не переживайте, - отвечает держатель необычного бизнеса.
Кстати, марка, градус и качество алкоголя его совершенно не интересует. Собутыльник по вызову не взыскателен.
- Хоть самогон..., - ответил Илья.
Над предложением мы пообещали всерьез подумать. Пятница же...
ИСТОЧНИК KP.RU