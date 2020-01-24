Суд отклонил иск «Газпрома» о сносе попавших в охранную зону домов жителей Крымска

Это спор длится уже четыре месяца. «Газпром трансгаз Краснодар» подал в суд на жителей Крымска, дом которых попал в охранную зону после строительства газопровода.

Предприятие требует снести дом по улице Красина в станице Нижнебаканской. И аргумент у тех, кто отвечает за голубое топливо, такой: жилье расположено в охранной зоне газопровода. Но собственники дома считают, что их жилище было построено раньше, чем проведена газовая магистраль. А квадратные метры Светланы Кузьменко – первые попали под «раздачу», то есть под снос.

Дом женщине достался по наследству от бабушки. Он построен в сороковых годах прошлого века, а газопровод начали тянуть только в 1956 году.

Светлана Кузьменко. Фото: телеканал "Электрон".

В самом же «Газпром трансгаз Краснодар» «КП»-Кубань» прокомментировали, что домовладение Светланы Кузьменко расположено в 24 метрах от оси газопровода. Охранная зона, установленная законом, – 25 метров.

– По данным Росреестра, постройка дома завершена в 1991 году, – поясняла пресс-секретарь компании «Газпром трансгаз Краснодар» Евгения Белякова. – Однако разрешительную документацию на строительство и ввод объекта администрация Крымского района не предоставила. Только 14 января ответчик подал в суд пакет документов о постройке дома.

24 января состоялось судебное заседание, по итогу которого было вынесено решение отказать компании в иске.

– В течение месяца решение суда либо вступит в силу, либо «Газпром» подаст апелляционную жалобу, – рассказала «КП»-Кубань» адвокат семьи Светланы Кузьменко Алла Ситникова. – Это юридическое право истца.

Фото: телеканал "Электрон".

На заседание приходил и отец Светланы – уже пожилой дедушка. Плакал, доказывал, что родился здесь, на его глазах строили трубу, вспоминал, как рыли эти котлованы. Ему очень обидно, что к коренным жильцам этой улицы компания проявила такое нечеловечное отношение. Конечно, очень велика вероятность того, что «Газпром» подаст апелляцию. Но пока – решение суда в пользу жителей, и это радует.